El Extremeño y sus bodas de oro

Alguien llamó “voces de plata” a los cantaores de cuadros, los que cantan para bailar, de atrás, y así se quedó. No es una manera justa de denominarlos, porque algunas de las voces dedicadas al baile han sido y son de oro puro. Si se canta bien, qué más da dónde se cante, en un tablao o en un teatro. Muchos de los más importantes intérpretes de la historia del cante fueron grandes cantaores de atrás, como José Lorente, el Perote de Álora, Manuel Vallejo, Antonio Mairena, Fosforito, Lebrijano o Camarón. Algunos hicieron un arte de esta faceta tan difícil, porque no es nada fácil cantarle a una bailaora o a un bailaor. Antonio el Bailarín me dijo en Córdoba, en 1986, que fue Antonio Mairena quien mejor le cantó y que era el más brillante que había visto en esa labor. Otros artistas del cante como Chano Lobato, Curro Fernández o el Indio Gitano pasaron a la historia cantándoles a figuras como Matilde Coral, Trini España o Farruco. Un día habrá que escribir un buen libro sobre los mal llamados también “banderilleros del cante” o “subalternos”, porque muchos de ellos han hecho grande el cante de detrás de una bata de cola.

Va a celebrar sus cincuenta años con el cante grabando un disco uno de los mejores cantaores dedicados a esta faceta, el extremeño Juan Antonio Santiago Salazar (Zafra, 1954), conocido artísticamente en todo el mundo como Enrique el Extremeño. Es el dueño de una de las mejores voces del cante de los últimos cincuenta años. Lo he escuchado alguna vez cantarle a Manuela Carrasco en un teatro y he sentido que estaba en otro mundo, por cómo la llevaba, como los trianeros llevan a la Esperanza por el puente de Triana o los gitanos de San Román al Cristo de la Salud. Enrique el Extremeño es un grande del cante, sin necesidad de clasificarlo de una u otra manera. Es de buen metal, cantaor de raza, de buena escuela y con jondura para llenar una catedral. Referencia para otros cantaores, como José Valencia. O sea, creador de una escuela, de una forma muy personal de entender el cante para el baile. Transmite una fuerza increíble, lo que hace que las bailaoras se refrieguen su cante por la piel hasta hacerse sangre. Y lleva medio siglo cantando como profesional, que se dice pronto. Una institución.