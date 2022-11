El fascismo de izquierdas está entre nosotros

Cuando yo era joven se decía que los humanos fascistas e incluso de derechas eran personas de pelo corto e ideas del mismo tamaño. Comprendo que ahora podría utilizar el mismo símil para el fascismo de izquierdas que campa por sus respetos en la universidad. Hasta en el franquismo la universidad era una isla de libertad, nosotros los progres subversivos guardábamos una buena cantidad de prensa y pasquines clandestinos en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Geografía e Historia con el visto bueno de sus profesores que eran los más lanzados y corrían con el riesgo. Se dice que universidad es universalidad y universalidad es pluralismo, en la universidad nada es incuestionable aunque cuestionar algo te pueda costar caro si vas mucho contracorriente. Pero en principio el conocimiento no sabe de barreras porque con barreras el conocimiento deja de serlo.

Si es verdad lo que publica el diario ultraconservador El Debate el fascismo light de izquierdas está sentando sus reales posaderas -o sus posaderas republicanas- en el alma mater del saber. Entonces, ese pensamiento único del que tanto habla la izquierda que desean implantar “los ricos” tiene partidarios entre ellos mismos, con la diferencia de que el pensamiento único de la izquierda es sólo un deseo, un imaginario, un sermón como el que pronto nos lanzará Pablo Iglesias en mi Facultad de Comunicación entre el fervor de sus fieles que van a ver y escuchar al cura laico mediático más por mediático que por cura. La gente va a misa para que le digan siempre lo mismo. Los que se acercan a charlas de Iglesias, en esencia, obran de la misma manera. Existe el fundamentalismo religioso y el político. El que se está instalando en la universidad es el deseo de matar el pensamiento crítico, uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el ser de izquierdas.

Dice El Debate por medio de Mario de las Heras: “Los estudiantes de la Universidad de Cambridge van a recibir clase sobre libertad de expresión para paliar la salvaje «cultura de la cancelación» contra los oradores invitados. El objetivo será enseñar a los estudiantes universitarios a tolerar puntos de vista con los que no están de acuerdo, una iniciativa que podría extenderse a más universidades. La medida se produce después de las advertencias del organismo de control de la universidad de que la libertad de expresión podría estar siendo reprimida en los campus después de que se cancelaran un número récord de eventos el año pasado debido a la presión de estudiantes que afirman que las opiniones de algunos oradores son ofensivas”.

Y añade: “Los exalumnos de Cambridge amenazaron con retirar los fondos del colegio Gonville & Caius después de que una profesora del centro boicoteara a una oradora crítica con la ideología de género, Helen Joyce, escritora y experiodista de The Economist, la semana pasada. Pippa Rogerson, la maestra de la universidad, se unió a Andrew Spencer, el director, para decirles a los estudiantes que las opiniones de Joyce eran «polémicas». El director de la facultad de sociología de Cambridge también se disculpó con los estudiantes por la «angustia causada», después de enviar un correo electrónico invitándolos a la charla”. Ya sabemos que en la universidad española no han dejado hablar ni a Rosa Díez ni a Macarena Olona, entre otros, al grito de “fuera fascistas de la universidad”. Y es que, pobrecitos, escuchar lo que no gusta puede sembrarles angustias.

La idiotez -que no la lucha contra el fascismo- llega a extremos de borrachera como en el caso de Clyde Lynch, el presidente durante 18 años de la Universidad Lebanon Valley, en Pensilvania. Pusieron su nombre al edificio principal, pero un grupo de estudiantes comenzó a reunir firmas en las redes sociales para cambiarlo. El disparatado motivo fue que «lynch», en inglés, significa linchar y los ínclitos estudiantes adujeron que el nombre del edificio tenía «connotaciones raciales». Otro caso surrealista fue el de la famosa obra Los Monólogos de la Vagina, de Eve Ensler, que fue cancelada por un colegio de mujeres por ser ofensiva contra las «mujeres sin vagina».

Detrás de todo esto se halla un fenómeno típicamente mediocre propio de la ortodoxia de la ignorancia: el miedo al otro por inseguridad y deseos de no tener que complicarse la vida con opiniones que no gusten, no hace falta que se tenga un motivo de peso, simplemente se trata de soltar energía y de no complicarle el trabajo al cerebro. Esta es la sociedad de las redes sociales y las redes sociales son a menudo una burbuja donde no nos comunicamos los unos con los otros sino los unos con los unos. Esto quiere decir que se están fomentando microdictaduras, pequeños espacios habitados por seres virtuales que sirven de confirmación para unas determinadas ideas. Las personas nos hemos vuelto más radicales y obstinadas con las redes sociales. También más simplistas. Pensemos que somos más inteligentes cuando desarrollamos habilidades para relacionarnos con los diferentes, no con los iguales. Pues esa relación con los iguales y ese miedo al otro por inseguridad y comodidad está invadiendo la universidad, como hicieron los nazis y los fascistas de toda la vida.