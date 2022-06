«El fascismo se ha sabido adaptar perfectamente al sistema democrático»

No hay nada como arrimarse a los que saben para poder aclarar las ideas, desechar las equivocadas y construir un criterio robusto y solvente. Son muchos los territorios comunes en los que nos movemos actualmente, es mucha la información que nos llega cada segundo y que no podemos discriminar, las post verdad se afianza definitivamente, y las personas tendemos a navegar en océanos de cosas pequeñas que no dejan poso por su inconsistencia.

Miquel Ramos es periodista y es músico. Tiene mucho que decir sobre lo que es el fascismo actual, los discursos del odio que tanto proliferan hoy, y sobre el antifascismo. Es un hombre bien documentado, de verbo fácil y cómodo y rápido de ideas.

¿En qué consiste el movimiento antifascista?

No hay un solo movimiento en sí mismo. En mi libro («Antifascistas: así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90»; Editorial Capitán Swing) se habla de cómo se adaptan en diferentes contextos las luchas contra la extrema derecha y el odio que trata de instaurar esa extrema derecha. De hecho, las personas que intervienen en esa lucha contra el fascismo actual es muy diversa y procede de lugares muy diferentes, desde colectivos LGTBI, hasta personas migrantes, pasando por otros que se organizan en sus barrios para hacer frente a una nueva amenaza. Incluso podemos encontrar personas en el movimiento antifascista que no confrontar con la extrema derecha y solo sirven de dique de contención. No existe una sola manera de representar una lucha tan diversa que tan caricaturizada ha estado en los medios de comunicación. El antifascismo es la lucha contra la extrema derecha y el odio que genera.

La idea de Pablo Iglesias señalando el fascismo como un peligro real no cuajo en las últimas elecciones en las que participó. Sin embargo, sí lo hizo la de un fascismo inventado por él, la de una ensoñación del político. ¿Es real la idea del fascismo presente en nuestras sociedades o es una exageración o una invención de algunos políticos?

El peligro es real, claro que lo es, lo que pasa es que ese mensaje de Pablo iglesias estaba enmarcado en el ámbito electoral y de comunicación política. Pero más allá de la retórica electoral, el fascismo existe e incluso ya está legislando en alguna Comunidad Autónoma. Fuera del territorio puramente político, el fascismo lleva presente muchos años en la calle. Es verdad que ahora son los partidos políticos de extrema derecha, los que se presentan a las elecciones de forma normal como si no pasara nada, los que aglutinan la importancia de ese fascismo. Y eso pudiera hacer pensar a alguno que el fascismo no lo es. Pero ya se sabe que las cosas se pueden maquillar aunque siguen siendo lo mismo.

¿Qué peligro es, en qué consiste el peligro fascista?

No saber contestar a esta pregunta ya pasaba en los años 90. Solo lo sabían los colectivos más vulnerables que sufrían los efectos del fascismo más brutal. Hoy se ha convertido en un programa político, en una opción más a la que se puede votar. Se ha normalizado la presencia del fascismo en el sistema democrático en el que vivimos. Se legisla en contra de los derechos de las personas y no parece que ocurra nada del otro mundo. Se intenta legislar contra las mujeres, contra el colectivo LGTBI, como los inmigrantes... Y nadie parece escandalizarse porque lo hemos convertido en parte de la normalidad política. Es verdad que la violencia es ya extraña y eso ocurrió en la Transición; ahora no pasa con frecuencia gracias a los movimientos antifascistas. Lo preocupante es que los mismos que pegaban palizas hace años ahora se presentan a las elecciones manejando el mismo discurso.

Los fascistas y los antifascistas pudieran parecer (a muchos) grupos radicales poco numerosos que hacen mucho ruido y se pegan entre sí ¿Tiene algo de cierto esa idea?

El fascismo ha evolucionado mucho desde su aparición. Hoy es el discurso del recorte de derechos, la política económica híper liberal. No hay que pensar que el fascismo o el antifascismo son un grupo de jóvenes que se enfrentan en las calles entre ellos o contra la policía. Eso sería reducir lo que es todo esto a la mínima expresión. Eso es solo una forma en la que se presenta esta realidad. No hay que perder de vista algo fascinante: el fascismo se ha sabido adaptar perfectamente al sistema democrático, se ha mezclado con todo lo demás y no parece que sea demasiado diferente a otra opción política cualquiera. Parece increíble, pero el fascismo actual hace una política absolutamente liberticida que se integra en la normalidad democrática cuando la democracia es justo lo contrario. Los derechos humanos fundamentales como forma de construcción de la democracia son atacados a diario sin que nadie se despeine. ¿Cómo es posible que haya personas que crean que no existe la violencia de género o que los gais y lesbianas deben acudir a terapia para ‘curar su enfermedad’? Pues cada vez son más los que votan opciones que defienden exactamente eso.

¿Podemos pensar entonces que hay fascistas que no saben que lo son?

Los fascistas saben que lo son y reivindican lo que son. Otra cosa es que haya gente que compre parte de la mercancía fascista sin saber lo que están comprando o quitándole importancia a la compra. No se entiende bien que alguien de la clase trabajadora compre el discurso de la extrema derecha, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. El problema es la idea de democracia de algunos que no alcanzan a entender que si votan en contra de los derechos de otros (aunque los suyos queden intactos) votan en contra de todo lo que representa nuestra forma de vida en libertad y con los derechos humanos como cimiento de la convivencia.