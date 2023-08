El ficus de San Jacinto y una biblioteca

En el compás de San Jacinto esquina con Pages del Corro, en la linde divisoria de las dos cavas, hace ahora un año, justo en agosto, casi talaron el ficus centenario. Le dedicamos entonces unas letras al asunto, porque mi abuelo Cirilo, trianero nacido a finales del XIX, y alfarero de tejar y cacharrería, ayudó -como él decía siempre- “con otros chiquillos de la calle”, a plantar el árbol. Cuando yo pasaba con él de la mano por la iglesia de los Dominicos, mirábamos el árbol, y evocándose zagal de barrio, él me decía “te he contado, Manolo, que yo ayudé con otros chiquillos de la calle...” Yo me hacía el nuevo, me gustaba escuchar su relato.

Y desmocharon al pobre árbol, a causa de una de estas polémicas que tan bien hilvanamos en Sevilla. Las de yo estoy en mi postura, no escucho más que lo mío, “passo” por completo de la conveniencia colectiva, y voy a por el otro, “quien toree”; eso de buscar un punto de encuentro, no va conmigo.

Y así, no más, tirando de motosierra, empezaron a talar, hasta que un juzgado paralizó la obra de arte que estaban haciendo, cuando ya habían dejado al centenario botánico como un poste de la luz.

La postura de los dominicos, se entiende: las raíces dañan la iglesia y las ramas caen. Evitarlo cuesta un dinero que no tienen. La del Ayuntamiento también: el árbol está en su propiedad, ergo, cuiden de lo suyo y cuiden que lo suyo no produzca efectos perjudiciales a terceros, porque las ramas velan sobre la vía pública y su caída ha dañado a más de un transeúnte.

Pero se da la circunstancia, de que las criaturas como usted y como yo, no pagamos una cifra indecente y asesina de impuestos, parte de los cuales van al Ayuntamiento y a la Iglesia, para que un alcalde y un prior incompetentes nos presenten un asunto como irresoluble. ¿Ustedes que presiden sus respectivas corporaciones, que en parte trabajan para mí como ciudadano y parroquiano, me entregan como resultado de su gestión, la exposición del problema y la irresolubilidad del mismo? Miren, no digo más porque soy correcto y educado. Pero si de mi dependiese, como causantes de esta cerrazón, no gestionaban más ni una comunidad de vecinos ni una ermita de pueblo. Amén, por supuesto, de reparar los perjuicios al árbol y abonar a tocateja los costes de la tala y una placa que se colocaría en el sitio con sus fotos declarándoles inútiles. ¡Homepofavó!

Resulta que puestos a ello en serio, ahora, en cuatro horas, después de haber desmembrado a un noble árbol, el Ayuntamiento de Sevilla ha alcanzado un acuerdo con la Orden de Predicadores de Padres Dominicos, propietaria de la Iglesia de San Jacinto, las dependencias anexas y el jardín de entrada. La orden cede a la ciudad el compás, que pasa a calificarse como zona privativa de uso público. Así, Sevilla gana una plaza más, los servicios municipales se harán cargo de la conservación del ficus semitalado el verano del año pasado, y el árbol seguirá en pie.

Cuanto me gustaría que el mutilado ficus de mi abuelo, pudiese caminar e ir tras estos lerdos: “¿Ahora verdad? ¡Ven acá pacá, no corras tanto, listo!”

Y me permito una posdata, porque el caso es no aprender. Resulta que sin aire acondicionado, por estar las máquinas rotas, trabajadores y lectores soportan en el interior de la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla, junto al Costurero de la Reina, temperaturas de 40 grados, porque la Junta y el Gobierno Central no se ponen de acuerdo. Tal vez lo mejor sea, destruir los libros para que los usuarios no tengan que ir a pasar esa calor, o incluso comenzar a demoler la biblioteca, y ya si eso, después, nos inspiramos y reparamos el aire acondicionado a medias. ¡Semos los mejore niño, otra sherveshita!