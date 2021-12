El flamenco del siglo XXII

Me hacía mucha gracia cuando se hablaba hace treinta o cuarenta años del flamenco del siglo XXI. Ya estamos en ese siglo y aún hay aficionados que se emocionan con una seguiriya de Inés Bacán o unas bulerías, cantadas y bailadas, de Perico el Pañero. Por cierto, su padre, José el Pañero, se fue hace unos días llevándose el arte de cantar y bailar gitano con un gusto increíble y un sello mairenista. A lo que íbamos. Recuerdo cuando José Mercé decía que hacía un flamenco del siglo XXI. Ya irá por el siglo XXII, como mínimo. Todo un adelantado a su tiempo. Evidentemente el flamenco va evolucionando con el paso de los años a través de los artistas del cante, el baile y el toque. Pero una soleá de Tomás Pavón, unas seguiriyas de Manuel Torres o unas malagueñas de don Antonio Chacón no tienen por qué ser antiguallas, como alguna vez he oído. Pasarán siglos y seguirán emocionando, porque son obras maestras del cante jondo, de la música andaluza. Chacón o Tomás me parecen muy de este tiempo, quizá porque, como dijo el gran guitarrista Manolo de Huelva, son los dos mejores cantaores de la historia desde el punto de vista técnico, opinión con la que estoy totalmente de acuerdo. Cada época ha dado un flamenco distinto, claro está, pero no del todo diferente. En el último tercio del siglo XIX, el cante estaba aún en periodo de formación y en dos o tres décadas cambió bastante con la llegada de Chacón, Torres, Escacena, Pastora, Cayetano, Vallejo, Marchena, Caracol, Valderrema y Mairena. Eran el cante del siglo XX, pero sin ruptura con el anterior siglo, porque Silverio estaba en Chacón, el Nitri, el Mellizo o Joaquín Lacherna en Torres, los Ortega en Caracol o el Canario y Fosforito el viejo en Marchena. Todos estos intérpretes citados, y otros, siguen siendo la base del cante de la actualidad. O sea, sigue vivo en Jesús Méndez, Ezequiel Benítez, Esperanza Fernández, Antonio Reyes, Manuel Castulo, David Palomar o Estrella Morente. Mercé decía que estaba haciendo el cante del siglo XXI, como si ya no sirviera el de los dos siglos anteriores o como el que hacía churros de papa o de harina. Ahora hay quienes dicen que Israel Fernández o La Tremendita están haciendo el flamenco del futuro. O sea, el del siglo XXII. ¡Pero si se siguen alimentando del cante de hace siglo y medio! ¿Están creando algo nuevo, acaso? ¿Qué van a dejar los de esta generación? ¿Qué va a dejar Miguel Poveda, además de mucho dinero en el banco? El cante es el cante, está ahí desde hace dos siglos y ha venido perfeccionándose a través de los buenos intérpretes. Y no hay más. Lo que hay es que cantar bien, saber de cante y tener duende. Solo eso.