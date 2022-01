El flamenco murió y ni nos enteramos

Ayer leí que “Rosalía vuelve al flamenco con su tercer disco de estudio, Motomami”. ¿Cómo puede volver a donde nunca estuvo? Todo parece planificado para que entendamos que el flamenco murió ya hace tiempo y que lo que ahora nos venden como tal no es sino una especie de marca blanca de lo jondo. Televisión Española pone en manos de Miguel Poveda un programa infumable, Caminos del flamenco, una estafa, en el que además no les pagan a los artistas. Canal Sur pone una serie en manos de Antonio Manuel, Arqueología de lo jondo, que veremos este año, si Dios no lo remedia. Ponen la Bienal en manos de un señor que destrozó el Festival de Nimes, Chema Blanco, y en el Instituto Andaluz del Flamenco a quien casi le dio la puntilla al magno festival sevillano, Cristóbal Ortega, con un traje a medida. No paran de salir asociaciones de artistas –ya mismo hay más incuso que artistas–, y van a dejar morir a las peñas flamencas. En dos décadas no quedará ni una, solo salas disfrazadas de centros culturales. O sea, tablaos pasando por peñas. En Jerez se ha puesto ya la primera piedra para el Museo del Flamenco.

No hay dinero para mantener e incluso potenciar el Centro de Documentación del Flamenco y se van a gastar más de seis o siete millones de euros en un museo, y también en Jerez de la Frontera. A Sevilla que la parta un rayo. O a Málaga. Este es el panorama flamenco que tenemos en Andalucía, absolutamente deprimente. El Ayuntamiento de Jerez recibió no hace muchos días un proyecto que pretende apoyar a los pueblos flamencos andaluces y las peñas y lo han despreciado por no pagar algo más de mil euros a un portal de flamenco que lleva invertidos dos millones en siete años. Hay artistas a los que se les quiere pagar lo mismo que hace treinta años, y eso es lo que hay. Si no lo quieres, que aún hay artistas con dignidad, existen decenas de cantaores esperando, que no saben cantar con guitarra o que creen que Franconetti inventó la radio. Pero el acontecimiento de estos días, para los grandes medios de comunicación, será el regreso de Rosalía al cante, con el apoyo de quienes, curiosamente, empiezan a tener problemas para poner el puchero una vez a la semana. Un día se levantarán y entenderán que el flamenco murió y ni nos enteramos.