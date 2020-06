El flamenco se desangra

Soy de la opinión de que el flamenco murió hace tiempo, décadas, al menos lo que creo que era el flamenco. Existen aún grandes artistas de oficio, excelentes intérpretes del cante, el baile y el toque. También alguna que otra reliquia o rareza. Pero el flamenco de esencia murió y será muy difícil que este arte universal vuelva a ser lo que fue cuando España era tierra abonada para la supervivencia de lo jondo. Para colmo, para darle la puntilla, la recién creada Asociación de Tablaos Flamencos de España comunicó ayer que ningún local va a abrir después de la pandemia. De ser cierto, será la muerte definitiva de este arte y la ruina económica de cientos de profesionales que meten cada año en los tablaos de toda España, un centenar, entre cinco y ocho millones de personas, en su mayoría turistas que dejan millones de euros al año. Si el Estado no hace nada, que, lógicamente, tiene muchas cosas que resolver, el desastre está servido. Personalmente me cuesta aceptar que esto pueda pasar, pero está pasando ya y hay cientos de profesionales desesperados ante la posibilidad de que se acaben los tablaos. Se pueden buscar la vida en cuatro peñas flamencas, que ya van a comenzar a abrir sus puertas, pero un arte como el flamenco no puede depender de las peñas, que tienen sus limitaciones y bastante hacen con sus escasos recursos. “El flamenco se muere”, este era el comunicado de ayer de esta asociación que acaba de echar a andar. Algo parecido ocurrió con los cafés cantantes del XIX, aunque no fue por ninguna pandemia, sino por el antiflamenquismo. Existe aún en España, aunque parezca mentira. Aún hay andaluces que no miran bien a los flamencos, a los que llaman “palmeros”. ¿Han escuchado ustedes, estimados lectores, hablar de flamenco o citar a algún artista a los gobernantes de ahora, sean del pelaje ideológico que sean? Menudos flamencos son Sánchez, Iglesias, Casado o Abascal. No creo que ninguno de ellos haya ido una sola noche a un buen tablao para vivir la increíble experiencia de emocionarse con una soleá o unas alegrías. Por tanto, el panorama del compás y el pellizco es desolador y si no ocurre un milagro, que será difícil, los tablaos desaparecerán como ocurrió con los cafés flamencos, de los que Sevilla no conserva ni uno solo.