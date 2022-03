El flamencólogo Juan Marín

Muy mal tiene que ver las cosas sobre su futuro político el vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (C’s), al que las encuestas no le favorecen mucho de cara a las próximas elecciones autonómicas, para que esté dando subvenciones al flamenco, cuando el arte jondo es competencia de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. De hecho, hoy habrá una pregunta del Grupo Socialista a la Mesa del Parlamento de Andalucía, por parte de Francisco Javier Fernández Hernández y Araceli Maese Villacampa, sobre qué participación ha tenido la Consejería de Cultura en el I Premio Andaluz del Flamenco, que creó el Grupo Joly con una subvención de la Consejería de Turismo, de 72.000 euros, incluido el IVA.

La bailaora trianera Manuela Carrasco y el cantaor jerezano David Lagos fueron los galardonados, distinciones que recibieron ambos el pasado jueves en La Chumbera, de Granada. La Consejería de Turismo se comprometió a proporcionar un contrato para cada uno en algún evento flamenco andaluz, pero de eso aún no hay nada formalizado oficialmente. Como el premio no lleva dotación económica, el Grupo Joly le dio 2000 euros a cada premiado, digamos como regalo, por si al final la Junta no les da el contrato prometido.

En el IAF (Instituto Andaluz del Flamenco), están que trinan porque, además de que apenas tienen presupuesto, entienden que todo lo que sea flamenco se tiene que canalizar a través de la Consejería de Cultura y no de la de Turismo. Pero se ve que Juan Marín se ha aflamencado en el cargo y, además de la subvención para el citado premio, Turismo ha dado 425.000 euros para el proyecto Andalucía, Destino de Moda, de la ex modelo onubense Laura Sánchez, como patrocinio y para promocionar la moda flamenca, tan en boga últimamente. Además de 3. 500.000 euros a la empresa gallega que organiza el Festimad para un nuevo festival que aún no tiene fecha, ubicación ni cartel.

Menudo despliegue económico. Choca bastante con el recorte que le han pegado al presupuesto de las peñas flamencas andaluzas en la Consejería de Cultura, que se ha quedado en 65.000 euros para varios cientos de peñas federadas en toda la región. Ese dinero es para financiar una parte de los proyectos que presenten las peñas, pero exigen tantos trámites burocráticos, tanto papeleo, que muy pocas solicitan el uso de ese dinero. Menos aún si les dan solo la mitad de la cuantía solicitada y les exigen que justifiquen también la otra mitad. Todo muy flamenco.