El futuro de Málaga es más prometedor que votar a Belgrado

No es chauvinismo. La candidatura de Málaga para organizar una exposición internacional cuyo eje temático estuviera alineado con algunos de los grandes retos de nuestro mundo es muchísimo mejor que la de Belgrado. Haga usted mismo la comparación, sea español o no, resida o no en Andalucía, y lo constatará. Entre en la página web de Expo 2027 Málaga y en la de Expo 2027 Belgrade, el nombre en inglés de la capital de Serbia. La diferencia de nivel es demasiado evidente. Incluidas las explicaciones sobre cómo se reutilizarán los equipamientos y edificaciones que se construyan. Pero no se basa en criterios técnicos y de calidad la elección en la asamblea general del Bureau International des Expositions (BIE), la organización que tiene la potestad de dar el marchamo de 'Exposición Universal' o 'Exposición Internacional Especializada', y establecer de modo escalonado fechas para que cualquier país opte a protagonizar una iniciativa de ese tipo como operación de prestigio. Belgrado ha sido elegida porque le conviene a China dentro de su estrategia de capitalizar las relaciones privilegiadas de influencia financiera y económica en los cinco continentes. También en los Balcanes que no están dentro de la órbita de la Unión Europea.

Innecesario un análisis extenso sobre lo sorprendente que es el contenido temático propuesto por Serbia como argumentario para un evento de este tipo. Lo va a dedicar a jugar a la creatividad, al deporte y a la música como vectores globales de resiliencia para afrontar mejor el futuro. El rol de liderazgo e influencia de facetas humanas como el deporte o la música está sobradamente estructurado a través de organizaciones y celebraciones como las que sustentan Juegos Olímpicos, campeonatos, festivales y concursos de referencia a los que Belgrado en 2027 no les llegará ni a la altura del betún monte lo que monte. Esta elección no iba de eso. Serbia ha visto en la convocatoria del BIE una oportunidad para intentar promocionarse. Y hace bien en jugar esa baza. Para ellos tiene el cariz de operación de Estado, y la primera ministra, Ana Brnabic, no ha dudado en dedicar cinco días completos a estar en París reuniéndose con gran número de delegados de los 170 países adheridos a esta organización para conseguir su voto. Quienes han estado en la capital francesa defendiendo la candidatura de Málaga comenzaron a percibir en la víspera que había intereses chinos en los grandes contratos para la construcción del recinto de la Expo 2027 en Belgrado, e interés chino para que se alinearan en favor de Belgrado los votos de muchos estados pequeños donde la financiación china y las exportaciones a China son hoy en día determinantes para soslayar sus debilidades estructurales.

Siendo ese el terreno de juego, cualquier ciudad española debe ponerse una vacuna ante la tentación de querer basar algún factor relevante de su desarrollo estratégico en función de aspirar a organizar un acontecimiento efímero. Y menos aún cuando su designación depende de lo que se cocina en la trastienda de organizaciones que no priman la calidad de los proyectos sino la diplomacia del dinero sin ataduras, a la que le viene de perlas el sistema de voto secreto para que ningún representante de un estado tenga que ponerse colorado dando explicaciones sobre por qué ha apoyado a tal o cual país.

La continuidad en la formidable evolución de Málaga ha de cimentarse en acelerar el crecimiento de su ecosistema empresarial de innovación tecnológica, en estrecha alianza con universidades y centros de investigación. Para competir internacionalmente, es mucho más barato y más productivo que rivalizar en los pasillos del BIE poner todo el foco en hacer realidad el horizonte marcado por los impulsores del Instituto Ricardo Valle de Innovación, entidad público-privada presidida por el empresario Ezequiel Navarro, CEO del grupo malagueño Premo, de microelectrónica, y en el que están implicadas tanto empresas malagueñas (Aertec, Trops, Mayoral,...) como multinacionales (Google, Dekra, Ericsson, Endesa,...). En la web de Innova IRV, nombre abreviado de dicha corporación, puede ver los objetivos ambicionados para la economía de Málaga y Andalucía en los próximos 10 años: Ser capaces de aumentar en 30.000 el número de empleos en empresas de base tecnológica, mejorar en un 500% la transferencia tecnológica, aumentar en 1.000 millones la inversión privada en investigación para el desarrollo, captar 500 millones de fondos europeos, incrementar las exportaciones en 3.000 millones de euros más, propiciar la creación de más de 100 empresas en los sectores disruptivos, mejorar en un 60% la atracción de empresas internacionales de este tipo, en campos como ciberseguridad, vehículos conectados, inteligencia artificial, salud digital, economía circular, etc.

Lo mismo cabe decir de Sevilla, donde hace 31 años España organizó una Exposición Universal con el pretexto del quinto centenario del descubrimiento europeo del continente americano. En aquella época, el Bureau International des Expositions era una entidad que languidecía, no había países dispuestos a embarcarse en ese formato de evento costoso con difícil amortización. Incluso Chicago se retiró y Sevilla no tuvo rival. El gran éxito de la Expo'92 resucitó el interés por ese modelo. Pero el mundo ha cambiado. Quienes lo ambicionan en tanto que operación de imagen son sobre todo países con mucho talonario y que a lo largo de la historia nunca habían sido el centro de atención internacional. Como el emirato de Dubai, sede de la más reciente, la Expo 2020, celebrada entre 2021 y 2022 por el retraso a causa de la pandemia covid.

La mejor exposición posible es la entroncada con el trabajo del día a día para que a lo largo de los años dé sus frutos como palanca transformadora. Mucho menos rimbombante, mucho más próspero. Véase el informe presentado el pasado día 21 por el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, como radiografía de la actividad que genera el parque tecnológico cuya suma de empresas es la que más facturación alcanza en España: 4.490 millones de euros. Un distrito en el que 278 empresas (el 50% del total) son de tecnologías avanzadas y su facturación conjunta se eleva a 2.795 millones, un 38% más que en 2021.

Ciudades andaluzas como Sevilla y Málaga tienen en su mano consumar en pocos años un cambio de proporciones históricas. Gracias al empuje de miles de empresarios, profesionales, investigadores, más pronto que tarde los datos indicarán que las industrias digitales y digitalizadas son la mayor fuente de ingresos de sus economías. El gran motor. La seña de identidad para la empleabilidad de los jóvenes. Por delante del turismo, que continuará creciendo. Y en 2027 lo que celebremos será el centenario de la mítica y extraordinaria generación literaria del 27.