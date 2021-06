El gazpacho y la nostalgia

El domingo pasado, por la noche, ya tarde, bebí demasiado gazpacho y poco después me acosté. Eso no es bueno. Intentaba evadirme algo de las cuestiones cotidianas, estaba viendo la televisión mientras que bebía gazpacho y, como casi siempre, no había nada potable en cuestión de cine en la oferta base de Movistar: mucha película calificada como “acción” que es el neologismo inventado para no decir violencia y además violencia absurda, sólo para que realicemos catarsis y nos quitemos las ganas de partirle la cara al tipo de turno de nos fastidia la vida real o, al revés, para que se la partamos, eso ya según la psicología de cada cual. Además de mucha acción, alguna cinta protagonizada por esos actores y actrices que chupan cámara todo el tiempo en películas que proyectan una y otra vez y se intuye el final. Me acuerdo entonces de nuevo de la viñeta que en los inicios de los 90 vi en un diario, no me acuerdo bien del autor. Un señor, sentado en un cómodo sillón, ya cuando teníamos las primeras televisiones privadas -Tele 5, Canal+ y Antena 3- más TVE, estaba diciendo: “Ahora que tengo tanto donde elegir no tengo nada que elegir”.

Había sido un día duro, a mí los domingos no me gustan nada, es un día absurdo, ni sábado para tener la ilusión de que al día siguiente es domingo ni lunes para enfadarse porque hay que volver a aguantar ruidos y gente. Al mediodía, comiendo y bebiendo de nuevo gazpacho, había vuelto a ver Cinema Paradiso. Pude contemplarla entera, a diferencia de otras veces. Pero cuando al final de la película dinamitan el cine siento como una metáfora de mi propia vida, como si dinamitaran delante de mis narices el que fuera cine San Laureano, de verano, el de mi barrio de San Vicente, aquel al que me llevaban de niño y mi madre me decía: “Niño, llévate una rebequita que a la salida hace frío”. Y es verdad, qué tiempos aquellos en los que hacía fresquito en pleno verano a la salida del cine de verano, después de haber visto en la pantalla a John Wayne con una salamanquesa en el sombrero. Adiós, fresquito, adiós, pobres mis hijas, pobre mi nieta, qué clima les espera en Sevilla: p’arriba y p’abajo.

La visión del Cinema Paradiso desmoronándose, cuando ya llegas a una edad y te agarra un día de bajón es como ver tu propia vida en retirada. Luego se pasa el efecto del gazpacho porque la culpa la tiene el gazpacho, por él muero y luego me arrepiento de haber empinado tanto el codo. El otro día me dijo un señor paleto, al que desgraciadamente conozco, esa frase que largan en el cine: “yo no me fio de los que no beben”, y todo porque a él le gusta el gintonic. No me di por aludido porque yo bebo gazpacho y agarro unas borracheras que mi hígado tiene que trabajar el triple por la noche mientas duermo o no duermo, en lugar de dejarlo descansar le doy más trabajo y me acorto la vida.

Y es que fueron esas horas extras de curre que le di al hígado lo que me provocó el bajón de ayer lunes. No hay que pensar siempre en clave espiritual: un bajón de ánimo no llega necesariamente por problemas psíquicos sino porque el hígado se siente jodido. Estando el mismo domingo trabajando en mi estudio irrumpió la muerte por partida triple: me encontraba estudiando una vez más el proceso de implosión de una estrella -como el sol- cuando el móvil me escupió dos noticias: la primera, “Muere Enrique Bustamante”, un colega de la universidad, catedrático de mi especialidad, un magíster: 72 años. Cáncer. Mazazo. No me había recuperado y aparece en pantalla: “Muere Luis del Sol”. Mazazo porque lo vi jugar en su regreso al Betis y aquello era finura, escuela sevillana. Ya tenía en mente la muerte del Cine Paradiso, la del sol que dentro de 4.000 y pico millones de años al morirse se tragará a la Tierra, ya veremos lo que hago entonces; y el remate: se me mueren Bustamante y Del Sol.

Creo que para olvidarlo todo me tiré en la cena a la bebida de gazpacho, me harté, entonces el sufrimiento del hígado agranda demasiado los disgustos y ensalza en demasía el pasado feliz y ayer me levanté deprimido, irritable, de mala leche, con resaca. Hay días en que uno no debería levantarse para no joder a nadie por culpa de la nostalgia y el gazpacho. Bueno, y ustedes me dirán: “¿Qué me importan a mí tus malditas borracheras de gazpacho, tu hígado jodido y tus bajones con lo que tengo yo encima?”. Nada, no le importan a usted nada, pero como por ir a un terapeuta bueno te clavan más de 100 euros me descargo por aquí y me voy curando solo. Gracias por ser una vez más mi paño de lágrimas, pero cuidado con los gazpachos nocturnos en exceso que cargan mucho la nostalgia.