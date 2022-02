El hermano casi listo del ministro rojo

Eduardo Garzón Espinosa es hermano del ministro Garzón y acaba de fichar como contertulio en Todo es mentira, el programa de humor de Risto Mejide en Cuatro. Desde luego, el hermanísimo encaja a la perfección en el espacio porque cada vez que habla sube el pan y nos provoca una sana carcajada. El pasado lunes el eurodiputado y ex ministro Margallo le llamó tres veces mentiroso porque todo es hablar y errar en los datos casi siempre. En esta ocasión le adjudicó ministros a Mariano Rajoy que en realidad fueron de José María Aznar, como Eduardo Zaplana. Hasta tres veces lo dejó Margallo en evidencia por sus errores y cuando vio que estaba haciendo el ridículo, por su manifiesta ignorancia, le dijo: “Bueno, pero el PP es el partido más corrupto de Europa, el único de España condenado por corrupción”. “¡Mentira!”, le soltó de nuevo Margallo, y el muchacho no sabía dónde meterse. No se explica, pues, que haya entrado como contertulio en este programa, salvo que, como es de humor, quieran potenciar su irrefutable faceta humorística. ¿No fue este mismo genio del humor el que dijo que se acabaría con el paro poniendo a trabajar a la máquina de imprimir billetes? “¿Cómo que no hay fondos? El dinero es un invento del ser humano y se puede crear sin límites. El Banco Central Europeo ha creado billones de euros en muy poco tiempo. Pero para nutrir los mercados financieros, no para la economía real”. También podemos ponernos a fabricar tontos para que brillen más los poco listos. Lo cierto es que este chico ya fue enchufado como asistente del eurodiputado de IU Javier Couso y también en el Ayuntamiento de Madrid en tiempos de Manuela Carmena, donde fue asesor del concejal Carlos Sánchez Mato, perdiendo el sueldo cuando el citado concejal fue cesado. La nómina de Eduardo Garzón era de 53.589 euros anuales, que no estaba mal. Ahora ha sido enchufado en Cuatro, en un programa de humor inteligente, como no podía ser de otra manera si lo dirige Mejide, y un día de estos nos podemos levantar con la noticia de que lo hayan nombrado nuevo responsable de la máquina de hacer billetes. Es la nueva política, el nuevo estilo de la izquierda de mercadillo y oportunidades.