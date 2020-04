El jardín de Iglesias

No es ninguna sorpresa que, como dijeron tantos analistas y gran parte de la ciudadanía, Pablo Iglesias es un problema para el Gobierno y su presidente, un Pedro Sánchez medio zombi que no tuvo más remedio que pactar con Unidas Podemos para seguir en la Moncloa. Iglesias le está robando protagonismo y aunque diga que la pandemia no ha hecho sino reforzar el pacto social-comunista, lo cierto es que no hay tal armonía y que pueden acabar tirándose de los pelos.

A ver cómo explica el presidente, que ha metido en el Gobierno, como su segundo, a un rojo que quiere eliminar a la “ultraderecha mediática y política”, Él, que aunque ahora vaya de moderado y patriota de la democracia, es un ultra de la izquierda más radical al que no le gustan nada los periodistas independientes ni los medios de comunicación lejos del control del Estado, como ha dejado caer en más de una ocasión de manera pública.

Con el pretexto de perseguir bulos y mentiras en las redes sociales, lo que pretende es acabar con la libertad de expresión que no sea favorable a sus intereses, como en ese país que tanto le gusta, Venezuela, donde desde que llegó Maduro al poder, empezaron a desaparecer diarios independientes como por arte de hechicería. Estos días nos enterábamos del despido del analista político César Calderón, de Público, quien días antes había publicado el excelente artículo Los trucos de Moncloa para sobrevivir a la pandemia. Esto se une a las salidas de sus respectivos medios, de Alfonso Usía e Iker Jiménez.

¿No empieza a estar en peligro la libertad de expresión y, por tanto, la democracia, que son o deberían ser inseparables? Recordemos que desde Unidas Podemos se ha acusado siempre a PP, Ciudadanos y Vox de ser la ultraderecha, así que va a por toda la oposición, sobre todo por la de ideología contraria a la suya. Trata, sin lugar a dudas, de provocar la autocensura, que los propios medios o los periodistas bajen el nivel de críticas a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, precisamente en un momento en que los medios pasan por problemas económicos y, por tanto, también los periodistas.

Decía Pablo Iglesias el pasado miércoles en el Congreso, en el control al Gobierno, que él tenía jardín para sacar a sus niños y que entendía a los que viven en pisos de cuarenta a sesenta metros. Su jardín es de dos mil metros, pero para vergel en el que se ha metido con lo de ir contra los medios de comunicación, sean de la cuerda que sean, porque acabarán con él.