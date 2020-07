El llorica Roger Torrent

El señor Roger Torrent, presidente del parlamento catalán, y otros de sus colegas, ya tienen más motivos para sentirse perseguidos y víctimas, seña de identidad de estos políticos plañideros de cuarta fila: lo espía el estado español y eso es algo más grave aún que el Watergate. Claro, Cataluña es tan importante que los presidentes de Estados Unidos a su lado son Perico el de los Palotes. Eso sí, al colocarse a tal nivel también sitúan a España por encima de ellos porque se trataría de una potencia hegemónica espiando a un condado hegemónico mundial.

Para empezar, da la impresión de que el señor Torrent no sabe exactamente lo que fue el Watergate, habrá visto la película Todos los hombres del presidente –si es que la ha visto- y poco más. El Watergate fue mucho más allá de un simple caso de espionaje de un partido sobre otro porque conllevó el descubrimiento de la utilización ilegal de fondos públicos por parte del gobierno de Nixon –a través de su ministro de Justicia- no sólo para espiar sino para financiar buena parte de la campaña electoral de Nixon. No me extraña por tanto que Torrent se quiera comparar con el Watergate porque se sabe de sobra y está probado judicialmente que los separatistas catalanes utilizaron dinero público para desarrollar sus planes anticonstitucionales.

Tal vez piense que como España le roba, robar a un ladrón tiene cien años de perdón, pero, aunque pueda admitirse tan curioso argumento, es que resulta que le estaban robando también a la mitad de los catalanes, por lo menos, que no quieren independencia y están hartos de este jaleo que han levantado y siguen levantando estos mozos y mozas. Con la pandemia me da la impresión de que el presidente Torra es un paranoico porque basta que desde Madrid la autoridad sanitaria dicte confinamiento en algún lugar de Cataluña para que él no esté de acuerdo. Pero, vamos a ver, ¿qué interés político van a tener unos técnicos en salud en que los catalanes de alguna parte de aquella comunidad se queden en sus casas o limiten sus movimientos? Bueno, pues el señor Torra ve fantasmas anticatalanes por todas partes.

La verdad es que se trata de un simple juego populista para alimentar la sed de odio entre sus seguidores, que ha llegado a influir y captar a cerebros del mundo universitario que hasta no hace mucho no eran independentistas. También habrá que preguntarse quiénes son responsables de que estas personas tan respetables para mí hayan cambiado sus postulados.

Supongo que el señor Torrent conocerá mínimamente cómo funciona el mundo en el que vivimos. Si él y los suyos están conspirando para desmembrar un país, se arriesga a que ese país se defienda, espiándole, por ejemplo. Yo no sé si lo habrán espiado o no, pero así son las cosas desde siempre, el poder estatal debe defenderse de las amenazas que surjan a su alrededor y esa defensa en el fondo le viene que ni pintada al presidente del parlamento catalán para lloriquear todo lo que pueda y más, engrandeciendo el hecho y colocándose como un perseguido por el enemigo al que pretendía destruir que se ha defendido con las armas propias que todos los días se utilizan, lo que ocurre es que de cuando en vez salta a la opinión pública algún caso de lo que no debería saber. Venga, ahora a discutir todos y todas con todos y con todas.