El mal capitalismo y el metro

Tampoco hay que ponerse nerviosos que ahora tenemos una esperanza de vida mucho mayor. Esto va del metro, perdido y hallado en las elecciones, y de un capitalismo non nato. El asunto metril se desoxida, esta semana se reúne no la mesa -que se supone que asistirá si no la mueven- sino los miembros de la mesa del metro de Sevilla. Vamos bien, primer proyecto del metro: 1969. Apertura de la primera línea: 2009. Apertura de la línea 2: ¿? Inicios de la línea 3: ¿finales de 2022? ¿2023? Apertura de la línea 3 completa: ¿antes o después de la colonización de Marte? Venga, pelillos a la mar, no está mal si comparamos los tiempos proporcionalmente con la Muralla China, la Sagrada Familia de Barcelona o las listas de espera de la Seguridad Social. ¡Es que lo queremos todo para ya mismo, para ayer!

España debe ser uno de los dos o tres países supuestamente desarrollados donde el capitalismo va a su bola, con calma. Y en Sevilla es ya un capitalismo bartolero, de Bartolo, el personaje del TBO que siempre iba de mala gana. Pero mejor despacio y con buena letra que a trompicones y mal, lo que no nos debe faltar es la Semana Santa, la Feria y la Cruzcampo, eso no porque más vale entonces arrojarse por el Tajo de Ronda.

Parto de la idea de que vivo en un país capitalista y en un mundo donde es capitalista hasta China y Cuba va por el mismo camino. Estos días se ha hablado mucho de la necesidad de que el gobierno cambie a fondo la ley de desindexación que no creó la izquierda sino la derecha en tiempos de Rajoy. Un compañero de partido da Rajoy, el presidente andaluz, Moreno Bonilla, le está rogando a Sánchez que retoque una ley que, en un país capitalista, entorpece la actividad del capital. Claro que el capital también le echa la culpa de casi todo a los gobiernos. ¿Por qué está ahora tan alta la gasolina? Por qué va a ser, por los impuestos. Sí, sí, hay costes varios desde que sale el petróleo hasta que se convierte en gasolina y llega a los surtidores pero es que el 40 o el 50 por ciento del valor se lo llevan los gobiernos con sus impuestos. Me gustaría que de una vez se le quitaran los impuestos al capital, lo que he visto tras esta medida ha sido progreso, es verdad, pero también abusos, huidas de dinero, aumento de las desigualdades. ¿Quién vigila de cerca que lo que no se pague en impuestos se invierta en crear riqueza y trabajo? ¿Cerramos los paraísos fiscales? Los gobiernos son los culpables de todo según el capital que no suele hacerse una autocrítica abierta no sea que la aprovechen los rojos.

Sin embargo, hay corrientes capitalistas que sí están preocupadas por el funcionamiento del sistema. Se trata de corrientes que enlazan con lo que hemos llamado humanismo cristiano, echo de menos una presencia más amplia de estas personas en los medios de comunicación. Creo que estas corrientes no les dirían a los gobiernos lo que le dice Ana Botín al ejecutivo español: que me digan lo que hay que proteger del medio ambiente para saberlo e invertir sin hacerle daño. ¿Se lo tienen que decir eso también con la cantidad de asesores y de estudios que desarrolla el Santander?

¿Por qué un mal capitalismo influye en el metro de Sevilla? El periodista y profesor José Luis Losa lo ha explicado en El Confidencial: la ley de desindexación fue aprobada durante la Presidencia de Mariano Rajoy, se trata de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, desarrollada en reglamento en el año 2017, que limita la rentabilidad del inversor que quiera participar en una obra pública a una horquilla del 2,5% al 4%, muy por debajo de los parámetros que manejan fondos de inversiones y grandes constructoras, lo que ahuyenta su interés en participar en la financiación de grandes infraestructuras. Losa añade: su objetivo era reducir el déficit público, ya que las obras que son financiadas por el sector privado suelen tener un mayor coste, aunque la deuda se paga a mayor plazo por las administraciones públicas. La Consejería de Fomento de la Junta asegura que empresarios e inversores han mostrado interés en participar en grandes infraestructuras en Andalucía más allá del Metro sevillano, como el tranvía de Jaén, la conexión del aeropuerto de Sevilla con la estación de tren de Santa Justa, y numerosas carreteras.

Desde que inició su mandato, la Junta del PP ha apostado por impulsar la colaboración público-privada. Moreno Bonilla ha destinado para tal fin casi 3.500 millones de euros pero necesita un impulso a la colaboración público-privada, que consideró “fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras y servicios y para priorizar infraestructuras sostenibles y estratégicas sin impactar negativamente en las cuentas públicas a través de deuda pública».

En varias ocasiones he reivindicado que la iniciativa privada tenga un gran protagonismo en la construcción del metro de Sevilla. Tengo mucho que objetar al capital y su mercado pero si estoy en un país capitalista lo estoy con todas sus ventajas e inconvenientes. Si desde 1969 hemos visto el metro sobre todo en papeles, a ver si ahora movemos más las posaderas, eso sí, sin prisas, que mientras haya bares habrá paraíso en la ciudad mejó der mundo. Pensemos sin embargo que con el metro tal vez lleguemos antes a consumir la ansiada birra para discutir sobre el Sevilla y el Betis con la parroquia de amigos.