El maldito precio de la luz

Pero vamos a ver, mirado desde fuera, como un simple ciudadano que piensa un poco, ¿aquí quién sube el precio de la luz? En pocas palabras, la codicia de las grandes empresas privadas y los impuestos de los estados. Todo va en contra de los ciudadanos que, se supone, son los que gobiernan, son el demos, el pueblo, que posee la krátos, la fuerza, el poder. Pero de sobra sabemos que la democracia es en gran medida una ilusión sobre todo en ciertos aspectos que son los que mueven el mundo... o las turbinas de la electricidad, en este caso. Usted vota pero no manda, si mandara, ¿cómo es posible que usted se tirara piedras contra su propia economía doméstica, contra su propia supervivencia?

Como decía Nietzsche, la democracia es algo así como un mal necesario. Platón no creía en ella, por supuesto, pero es lo mejor dentro de lo malo porque si la gente se siente libre se la domina con mucha mayor facilidad. La democracia es el mejor sistema de dominio ideado por los seres humanos.

Repito, ¿quién sube el precio de la luz? Cuando el sector privado sube la luz sus apóstoles dicen que es por el alto precio del gas y de otras energías contaminantes de las que extraemos el derecho a alumbrarnos una vez que nuestros congéneres Tesla, Edison o Westinghouse colocaron las primeras piedras del invento y de inmediato comenzó el negocio. Y añaden que la culpa de que suba el precio del gas, por ejemplo, la tienen los gobiernos con sus impuestos que terminan por repercutir en el recibo hasta un 60% como en España.

Uno de estos impuestos es el que se establece por los derechos de emisión de CO2 que persigue cumplir lo que se dijo en el protocolo de Kioto que se firmó en 1997, que ya no tiene vigencia y que no fue suscrito por una serie de países como Estados Unidos o Canadá. O sea, así, a primera vista, un cachondeo. ¿Han visto ustedes mejorar las emisiones de gases y disminuir el efecto invernadero? ¿O al revés? Eso por no hablar de los siguientes tratados sobre medio ambiente, todos se los pasan por el arco del triunfo con más o menos rotundidad, a ver si ahora que las catástrofes climáticas les están llegando a los países ricos el tema se acelera porque esto no lo van a arreglar los ecologistas que está bien que se quejen, quienes de verdad lo pueden arreglar son los que lo han desarreglado obligándose a sí mismos a actuar con resolución y contundencia, contra reloj, porque que yo meta una botella en un contenedor de vidrio es una minucia comparado con las causas del problema real.

Como los gobiernos progres, sobre todo, cual es el español, persiguen mejorar el problema del clima -y eso es muy caro- endosan más impuestos a las empresas: el IVA -que bajan por la repulsa popular-; complican las facturas con el pago por tramos, quitan y ponen el impuesto a la generación eléctrica, impulsan las energías renovables... ¿Por qué? Porque dicen perseguir un mundo mejor. Pero los adoctrinadores de lo privado no les riñen a las empresas por subir la luz a su gusto con el pretexto de la demanda sino a los gobiernos por endosar impuestos. Y los gobiernos que elegimos para que nos protejan no sé a quién narices protegen. El humano ha liado tanto la madeja de la contaminación que ahora desliarla es muy costoso desde todos los puntos de vista. Los que han liado la madeja les dicen a los gobiernos: pues echen mano de la energía nuclear que es muy segura y no contamina. Entonces a los progres, sobre todo, les entra el tembleque, muchos nos acordamos de Hiroshima y Nagasaki, de Chernóbil; en España la energía nuclear sólo produce un 6% de la electricidad.

Entonces, ¿qué hacemos? No se le pueden quitar impuestos a las empresas porque el Estado necesita ese dinero para su mundo alternativo, ¿qué pasaría si no tuvieran que pagar impuestos las empresas? ¿Llegaría la felicidad iluminadora al pópulo? Lo dudo. Ya está, creamos una empresa pública de la electricidad para administrar lo privado, socialdemocracia pura, y Podemos impulsa esa solución no pudiendo aplicar la suya que es nacionalizar todo y en paz (o en guerra cuando se nacionaliza, que se lo pregunten a Cristina Fernández de Kirchner y a Hugo Chávez). Sin embargo, hasta en este tema no hay acuerdo ni en el PSOE mismo. ¿Para cuándo esa empresa? Para dentro de unos veinte años. ¡Por Belcebú! ¡Muy largo me lo fiais! ¿Y servirá de algo?

Pienso todo esto como ciudadano común y me digo, macho, pintas menos que una garrafa. Entonces lo escribo, me desahogo un poquito y me dispongo a pagar el recibo porque el demos tiene menos krátos que la antigua gaseosa La Revoltosa, ¿se acuerdan de La Revoltosa, lo poco revoltosa que era?