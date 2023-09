El maltrato inmigrante a la mujer

La prensa de derechas publica de vez en cuando el dato de que un alto porcentaje del maltrato a la mujer procede de inmigrantes. Lo último, por ahora, lo he leído en The Objective -un nombre muy guay- firmado por Marcos Ondarra. “El número de mujeres asesinadas en 2023 por su pareja o expareja asciende a 42. En 23 de estos casos el agresor es nacido en España y en 19 se trata de un nacido en otro país, según los datos facilitados por el Ministerio de Igualdad . Esto supone que el 45,2% de los presuntos asesinos de mujeres son extranjeros cuando representan tan solo el 12,63% de la población española (seis de 48 millones de habitantes, según el INE). Es decir, los asesinatos de mujeres perpetrados por extranjeros triplican en proporción a los cometidos por españoles”.

Esto es en los casos de asesinatos, en los casos de agresiones y maltratos tenemos cifras similares. Los medios de izquierdas no destacan abiertamente estos datos, los esconden: “Este dato se encuentra escondido en el informe elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género”, afirma Ondarra. Nos tratan como a menores o como a descerebrados, no quieren que nos volvamos nazis xenófobos y racistas contra el extranjero, sobre todo contra el extranjero marroquí y latinoamericano que son quienes protagonizan más estas condenables conductas. “De las 42 víctimas registradas hasta el momento en este año, 15 fueron asesinadas en Andalucía, donde la población extranjera ha aumentado notablemente en los últimos años. Le sigue muy de cerca Cataluña, con siete feminicidios. Estas dos regiones tienen la particularidad, además, de contar con mayor población marroquí”.

A una determinada derecha no le gusta la inmigración y menos si es marroquí o negra. He sido testigo de cómo se han rechazado los cuidados a personas mayores de inmigrantes procedentes de América Latina por el color de su piel. Es un error, creo yo, porque en América Latina se conserva una sensibilidad hacia el necesitado que estamos perdiendo en España. Ahora bien, también creo que cada cual puede creer lo que estime conveniente y recelar, no confiar o no gustarle quién desee, estaría bueno que ahora también nos dictasen las filias y las fobias que debemos tener o padecer. No me parece que el hecho de que te guste o no algo o alguien atente contra los derechos humanos, lo que atenta son los actos, no los pensamientos, a ver si ahora vamos a tener que ir a confesarnos porque tenemos pensamientos negativos sobre los otros y no hace falta que sean inmigrantes, yo tuve que sufrir andanadas cuando era comunista militante y aún sé por mis alumnos que si se es comunista te puede costar el puesto de trabajo. Y ser comunista es una condición, una libertad de pensamiento y expresión, siempre que esa expresión no atente contra los derechos humanos. Ser comunista sincero y coherente ha sido comprendido hasta por el Papa Francisco mientras que para otros como Federico Jiménez Losantos es una especie de neurosis obsesiva, una paranoia.

La sociedad española se ha vuelto mucho más compleja que aquella falsa y simple que yo viví en el franquismo. Es normal que exista tanto maltratador y asesino inmigrante. Si desarrollamos estancias en América Latina o en tierra islámica lo comprenderemos mejor. En América Latina hay mucho matriarcado pero también mucho paternalismo machista que, en ocasiones, hasta evita el asesinato o maltrato con aquella frase célebre en otros tiempos en España: “son cosas de mujeres”, la misma que denota que la mujer es un objeto más que una persona, de ahí a que la frase se vuelva contra ella hay un paso. Y de la cultura islámica para qué hablar. Hay un dato común a ambas culturas, la islámica y la latinoamericana: ninguna ha mamado Renacimiento ni Ilustración y, menos aún, quienes protagonizan actos delictivos contra la mujer. No es una tontería y tal vez en esto se equiparen a los asesinos españoles, aunque habrá de todo.

Como los hombres españoles somos violadores en potencia o llevamos dentro la violencia, en nuestro ADN (la tal Pam y la jueza Carmena lo han dicho) es un consuelo que no seamos todos sino que casi un 50 por ciento no sean españoles y tampoco sean buenos por naturaleza. Por si acaso, oculten los datos no sea que nos volvamos reaccionarios, aunque con ese ocultamiento en gran medida se estén tirando piedras contra la cultura propia y los españoles en general. Eso sí, en el caso de que yo sepa que hay una zona frecuentada o habitada por potenciales violadores o asesinos, le aconsejaré a las mujeres que tiren por otro lado y tampoco yo pasaré por allí, ¿es eso ser racista, xenófobo, o mirar por la seguridad de la mujer y de uno mismo?