El mundo antes y después del coronavirus (Día 17)

Ya no sé las veces que se me han saltado las lágrimas en estos días de confinamiento. No por miedo o por angustia, no por estar deprimido o melancólico. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando veo imágenes de personas que salvan vidas; tengo que aguantar las emociones cuando los vecinos de mi barrio aplauden con entusiasmo mientas saludan a derecha y a izquierda (cientos de personas queriendo a cientos de personas a las que no conocen); me emociona ver las imágenes de los ancianitos hablando con sus familias desde la cama del hospital gracias al mismo que le ha salvado la vida porque, ya que estamos, le presta su teléfono móvil; me encanta hasta el llanto ver llover en la ciudad, ver cómo nieva de nuevo; y ver el horizonte con nitidez.

Están siendo tiempos emocionantes, aunque inciertos, duros, correosos, grises por momentos.

Poco más hay que decir. Es mejor aguantar las lágrimas imaginando un mundo mejor, pensar en una senda que hasta ahora era desconocida y que tendremos que aprender a transitar.