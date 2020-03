El mundo antes y después del coronavirus (Día 9)

Lo que está sucediendo en el mundo es real. Absolutamente real. No es una pesadilla, no es una película, no es algo que podamos ver por televisión y que no nos afecte. Lo que está pasando nos está ocurriendo a todos y cada uno de nosotros.

El número de bajas que estamos sufriendo en Madrid es pavorosa. La cantidad de personas contagiadas produce escalofríos. Y ya comenzamos a ser conscientes, ahora sí, de que el problema no es de otros. Por eso no debemos, no podemos, bajar la guardia. Ni en Madrid ni en cualquier otra ciudad de España. Por eso llamamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos que residen en otros lugares lejanos para advertirles de lo serio del problema. Una muerte, una sola, es ya suficiente aviso. No hace falta que se acumulen nuestros muertos en los tanatorios como ya sucede aquí en Madrid para que nos tomemos en serio algo tan terrible como es esta pandemia.

Y también está sucediendo, también es real, que los mejores valores de los españoles están en los balcones, en los gestos solidarios, en las iniciativas de miles de personas que hacen mucho más fácil un encierro incómodo y desesperante. Eso es lo que somos. Siempre. Otra cosa es que con tanta carrera, con tantas prisas, no tengamos tiempo de mostrar esa cara tan amable que atesoramos como pueblo. Me siento orgulloso de nuestros jóvenes porque han sabido madurar a marchas forzadas; me maravilla saber que nuestro personal sanitario se deja la piel a diario por pura vocación, por puro compromiso con la sociedad; me emociona pensar en los miles de profesionales que siguen al pie del cañón para que podamos comprar el pan, caminar por las calles limpias o poder ir de un sitio a otro. Me siento privilegiado al saber que nuestro ejército está siempre preparado para ayudar a los civiles. Me gusta más que nunca pertenecer a una sociedad tan solidaria, tan llena de alegría hasta en los momentos más amargos y tan acogedora.

Todo lo que pasa es cierto. Ahora, lo importante es saber elegir con qué quedarnos de esta experiencia. No podemos equivocarnos. Es la oportunidad de nuestra vida.