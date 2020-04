El mundo nos amenaza

Uno piensa si son de verdad necesarias las ruedas de prensa diarias de ministros o ministras que a veces solo salen a hacer el ridículo, como Alberto Garzón, el ministro de Consumo, diciendo que han bajado las apuestas deportivas, cuando no hay acontecimientos deportivos, o Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, riéndose de sus propias chorradas, como la de que de aquí en adelante hasta los niños van a saber lo que es un ERTE, cuando ni ella misma fue capaz ayer de explicar lo que es.

O estos numeritos se montan a conciencia para distraer la atención de otras cosas muy graves, como los datos de ayer del paro, o es que es verdad que el nivel es el que es. Podrían evitarnos este circo diario y las intervenciones del vicepresidente Pablo Iglesias, que al menos a mí me ponen enfermo, y supongo que a millones de españoles. Cuando tantas y tantas personas se están arruinando y yéndose por el abajadero, con sus familiares muriéndose sin poder enterrarlos siquiera, ver a este individuo en la televisión, con pose de pistolero y cara de hiena, es demasiado para un solo corazón.

Ayuda mucho leer prensa internacional para que todo lo que está ocurriendo aquí, en nuestro país, nos resulte más llevadero. No creo que aquí se esté haciendo todo mal como dicen algunos y que en los demás países del mundo todo se haga bien, porque no es así. Les cuento algo que supe anoche mismo, de madrugada, a través de una persona que vive en Canadá, donde el coronavirus aún no está castigando mucho, sobre todo en comparación con España. Se están preparando ya para encerrarse en casa todo lo que queda de año, nada de quince días o un mes. Así que hay que mentalizarse de que vamos a tardar en “recuperar la normalidad”, seguramente la frase más utilizada estos días por nuestros gobernantes. Normalidad, esa cosa tan añorada.

No soy especialmente pesimista, pero tras repasar anoche cómo está la maldita pandemia en el mundo, lo soy estos días. El mundo se ha cansado de nosotros, eso es lo que pasa, por lo mal que lo tratamos. Pandemia del coronavirus, otro virus chino que dicen que viene de camino, huracanes y meteoritos que amenazan de nuevo a la especie humana y cada día hay alguna chorrada nueva del Gobierno, o de algunos ministros, que sirve de alimento a las redes sociales, donde se refieren ya a proyecto de golpe de Estado por parte de la ultraderecha o a que todo esto no es más que algo programado para someternos.