No, no estuve en el concierto del Niño de Elche. Le han dado leña, como se esperaba, que para eso lo trajo el director de la Bienal. Francisco Contreras, que así se llama este señor, vive de eso, de que los flamencos le den leña. Intentó ser un cantaor serio, pero no lo logró, porque cantaor no es cualquiera que quiera serlo. De hecho, cada día hay menos cantaores de verdad y muchos de oficio, que trabajan porque mendigan en las redes sociales y se relacionan bien con las instituciones. Hasta presentan espectáculos en la Bienal, donde ya viene cualquiera. Con respecto al concierto del Niño de Elche, ¿qué necesidad había de esta carnicería? El director diría, mientras le den palos a éste y a otros, pasarán de mí. Es una táctica muy antigua que se remonta a los cafés cantantes, cuando el Burrero o Juan de Dios contrataban a caricatos para evitar las críticas de los que iban a escuchar cante con la faca en el fajín y, a veces, la pistola de chispa encima de la mesa. También lo hacían en la Ópera Flamenca, directores de compañías como Vedrines, Palacios, Marchena o Valderrama. Pero entonces eran humoristas con arte, como el Peluso –un genio por fandangos–, Carlos Franco o Emilio el Moro. Si el Niño de Elche lo tiene, la verdad es que aún no lo he descubierto. Es una canallada que lo hayan vuelto a traer al Lope de Vega, el mejor teatro de Sevilla, el más flamenco, solo para echárselo a los leones y que la crítica no denuncie cosas peores que el hecho de que venga un mal cantaor a la Bienal, que por otra parte no es ninguna novedad. ¿Cómo se iba a hacer un festival de casi un mes a dos o tres espectáculos diarios, solo con buenos artistas? Es imposible, porque no hay tantos. Traer al alicantino para que lo despedacen de nuevo roza ya lo morboso. Así, claro, justifica el director el salvajismo que le atribuye a la crítica sevillana. Lo ha traído para que saciemos el hambre de carne humana. Tampoco hay derecho a ensañarse de esta manera con un desvalido del cante. Ni siquiera llena teatros, ni regalando las entradas. Se agotan para visitar el Palacio Arzobispal y no para ver a este humorista que a lo mejor hubiera hecho carrera con Vedrines.