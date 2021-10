El nuevo curso de la III Tercera Guerra Mundial o sin microchips no hay paraiso

Alguien decidió hace muchos años que era una idea maravillosa eso de llevarse las fábricas a un país asiático para que los márgenes de beneficio de las empresas fueran infinitamente mayores. Poco a poco, casi todo se comenzó a fabricar en países que no hacían ascos a contaminar sus territorios de forma descomunal, en países en los que el trabajo se parecía (y sigue siendo así) más a la esclavitud que a cualquier otra cosa, en países en los que era bien recibida cualquier actividad industrial puesto que la pobreza y la necesidad se había apoderado de todo desde decenas de años atrás.

Los gurús empresariales de Occidente diseñaron un plan que consistía en ganar mucho más sin pensar en que millones de personas se quedarían sin trabajo, sin pensar en el beneficio de los consumidores al comprar sus productos, sin tener en cuenta que con estas decisiones se estaba abonando un desastre sin precedentes. Los gurús no tuvieron en cuenta que se acercaba la III Guerra Mundial; una guerra sin disparos, sin cañones apuntando al enemigo; una guerra que consistiría en hacer depender a Occidente del capricho de los países que asumieron el reto de fabricar todo lo que uno pudiera imaginar; una guerra en la que la deuda pública de los países europeos y norteamericanos (en manos de gigantes asiáticos) fuese un arma de destrucción masiva.

Occidente no sabe detener un conflicto que está tomando dimensiones apocalípticas. Desabastecimiento, subida de precios desmesuradas, carencia de elementos básicos que impiden el desarrollo... No hay materiales esenciales para la fabricación de todo tipo de productos que afectan a otros y convierten la cadena en una cascada incontrolable. Sin microchips no hay paraíso. Por no haber, no hay ni camioneros que lleven las cosas de un lugar a otro.

La solución es sencilla aunque costosa y lenta; es fundamental volver a localizar las fábricas en países amigos aunque los costes sean mayores; hay que formar a los trabajadores porque, en este momento, no existen personas cualificadas para realizar esos trabajos que se trasladaron; y hay que pensar en lograr un tipo de fabricas que sean sostenibles y capaces de entregar productos competitivos en todos los niveles.

La III Guerra Mundial está en marcha y el final se encuentra muy lejos. Demasiado lejos.