El pádel esta mas de moda que nunca. El Siting Padel Club, es un ejemplo de esta aventura y crecimiento

Hace unos días recibí la invitación de un buen amigo Jorge Santos para conocer el club que regenta entre Alcalá de Guadaira y Sevilla. Allí el deporte del Pádel es el protagonista, deporte que desde la pandemia esta creciendo a un ritmo frenético y con adeptos que cada día lo practican en muchos lugares de Sevilla y su provincia. Este club es un club de referencia en la zona Este de Sevilla, contando con 8 pistas de pádel reglamentarias, además de otros servicios para clientes como aparcamiento exterior, vestuarios, bar, venta de productos de pádel.

Desde el año 2006 se ha producido un incremento muy significativo en el interés por este deporte, sobre todo en la población entre 18 y 55 años, de manera que ya se han roto determinadas barreras sociales y no es considerado como un deporte exclusivo para la clase alta. Es un deporte practicado tanto por hombres como por mujeres, si bien es cierto que en España es mayoritariamente practicado por hombres, alrededor del 62% de los practicantes. El resto, un 38%, son mujeres, pero es un porcentaje que va aumentando porque cada vez son más mujeres las que lo practican. La diferencia entre hombres y mujeres jugadores es bastante menor que en otros deportes, por lo que el perfil de posible cliente es más amplio.

No requiere un nivel de preparación física tan exigente como otros deportes, y, además, las pistas de pádel no son grandes, se han normalizado como las instalaciones deportivas de las nuevas urbanizaciones. El pádel es un deporte económico, ya que alquilar una pista para cuatro personas es bastante asequible en relación con otros deportes. Quizás, lo único que no es tan económico es el precio de las palas, debido a que una pala de calidad media se puede encontrar a partir de 60 euros, pero es casi el único material específico necesario, a parte de las pelotas y las zapatillas. Es trascendental el buen trato al cliente y la buena formación y disposición de los empleados. Las relaciones humanas pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso del negocio.

Los trabajadores del club, que serán personas activas y con iniciativa, deben reciclarse continuamente en aspectos profesionales, estar debidamente motivados y siempre tener en cuenta la importancia de la simpatía y trato agradable con el cliente. Me comentaba Jorge que: el club SITING PADEL CLUB, está sito en el P.I La Red, de Alcalá de Guadaira, a menos de 5 minutos de Sevilla por la Autovía de Málaga, ofreciendo un enclave estratégico para atender a toda la demanda de pádel de la zona este de Sevilla, Alcalá de Guadaira, y los Alcores. En una nave de más de 2.400 m2, contábamos en un principio con 7 pistas de pádel indoor totalmente homologadas, de las que una, es una pista central que permite el juego exterior.

A finales de 2018 se amplía en una nueva pista, contando en la actualidad con un total de 8 pistas. Esta nueva pista esta sita justo al lado de las instalaciones de bar, zona comedor, vestuarios, gimnasio y tienda, por lo que es la pista de referencia de nuestra escuela. acción actualizada al instante, por lo que la opinión de un solo cliente ya sea positiva o negativa, puede llegar a influir de forma poderosa en la evolución del negocio. Esta temporada 2022/2023, el número medio de alumnos ha sido en torno a 170 alumnos. Este año esperamos incrementar este número con la ampliación de horarios y nuevos beneficios para nuestros alumnos, en tanto inauguraremos un nuevo gimnasio en nuestras instalaciones que permitirán ofrecer un mix de acondicionamiento/preparación física y pádel, mucho pádel.

Este año hemos contado con más de 12 equipos del circuito Series Nacionales de Pádel, SNP, que permitirá dar a conocer nuestras instalaciones más si cabe a nivel provincial. Con una ocupación en horario de tarde de más del 90%, por nuestras instalaciones se estima que anualmente pasan más de 20.000 usuarios al año, habiendo celebrado este año una prueba del campeonato de Andalucía y los playoffs finales de la SNP, series nacionales de pádel. Los últimos tres fines de semana de marzo han congregado más de mil personas en los días de competición de cada evento celebrado en cada fin de semana. Además de ello, vamos a celebrar del 14 al 16 de abril nuestro torneo Loisht, que es un principal patrocinador y amigo de la casa. Es nuestro segundo torneo y ya en nuestra primera edición conseguimos una participación de más de 100 parejas inscritas. Al menos yo con esta charla que quiero compartir con ustedes, se algo más de este deporte. Aun están en plazo de inscripción, suerte y que sigamos practicando este deporte que cada día tienes más seguidores.