El Papa está muy callado

Una persona, católica, a la que tengo en gran estima, me decía hace poco que se sentía como abandonada por la Iglesia. A pesar de que estemos en el tiempo de la famosa igualdad, un tiempo que confunde igualdad con equidad, el liderazgo sigue siendo imprescindible, así ha sido durante toda la historia y prehistoria de la Humanidad. El liderazgo espiritual es más importante que el material, para qué se quiere a una persona que lidere empresarialmente una firma o una institución si no lleva aparejada en sí la virtud de sembrar ilusiones por el trabajo y por la vida y su liderazgo conduce a la alienación y la alienación lleva al hastío vital.

Da la impresión de que el papa Francisco está muy callado, no sé si le ocurrirá algo. Nos ha tocado en suerte una época de encaje histórico donde se producen hechos a primera vista contradictorios con la lógica por la que nos venimos guiando desde hace siglos. Ahora resulta que Pedro Sánchez o alguien de Podemos o del mundo separatista puede utilizar la palabra de las autoridades eclesiásticas para defender el diálogo sobre independentismo; resulta que la iglesia vasca calla ante los homenajes a personas que pertenecieron a ETA o ante el acercamiento o liberación de presos vascos y todo eso puede sorprender y hasta provocar rechazos contra sus guías espirituales a otros seres humanos creyentes y católicos.

El mundo se debate en un galimatías en el que no se entienden ni los que lo llevan para delante, esa vanguardia plural que en el fondo tampoco tiene muy claro dónde va pero que sigue adelante porque no hay más remedio y porque su codicia no la deja existir, da la impresión de que obedece la filosofía existencialista de Sartre cuando el filósofo francés afirma que el humano es alguien que va construyendo su camino día a día, aunque no sea así del todo. Sin embargo, para mí es más que evidente que el mundo está manejado por personas que en un buen número padecen patologías psíquicas serias y no es lo mismo que las padezcan los escritores o los artistas que los magnates de la banca, la empresa o los fondos de inversión. La patología de unos magnates puede echar al traste las buenas intenciones de otros sujetos de su estatus, en el mercado vence quien menos empatía tenga y el mercado lo domina todo, desde las bolsas hasta nuestros estados de ánimo.

Antes cité a Sartre, también mantienen callados a los filósofos, en Las Cortes, Sánchez citó a Julián Marías para que la derecha se diera cuenta de que citaba a un filósofo más bien conservador. Abascal le siguió el “rollo” y también utilizó a Julián Marías, pero son hechos puntuales derivados de las estrategias de marketing político, la verdad es que la guía cognitiva que nos ofrecen los filósofos está hecha añicos.

Felipe González confesaba hace poco que se sentía huérfano políticamente y eso que se trata de una personalidad con una carga interior muy rica y densa. La persona que me hacía notar la orfandad en que la Iglesia la tenía sumida también tiene formación universitaria y sin embargo se quejaba de ese vacío interior. Parece como si nadie se quisiera mojar el trasero, ¿qué esperan para tomar la palabra aquellos que tienen la obligación de marcar objetivos espirituales? ¿Acaso creen que la gente se va a conformar eternamente padeciendo en “este valle de lágrimas”, esperando a morirse para ser recibida en el Cielo por un coro de angelitos? Puede que la complejidad del mundo haya llevado al mismo papa Francisco a una especie de atolladero. Si así fuera, tal vez se deba a que no está transmitiendo a sus fieles -ni él ni otros líderes religiosos o políticos- el sentido tan complejo que desde siempre ha encerrado la vida humana. Todo se ha simplificado por sistema y éste es el resultado.