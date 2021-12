El Papa y Yolandia Díaz salvarán el planeta

No sé a qué ha ido Yolandia Díaz al Vaticano, ni me interesa. Ni cuánto ha costado el viaje de la vicepresidenta segunda a Roma. Ni a qué viene esa obsesión con el Papa de la izquierda española de caviar iraní. Lo que sí sé es que es una tomadura de pelo que haya ido como representante del Gobierno de España y que al salir solo les dijera a los medios de comunicación que no iba a decir nada sobre la conversación que han tenido ella, la nueva todopoderosa líder mundial, y el Pontífice. ¿Secreto de Estado? Ambos han coincidido en que el trabajo dignifica al ser humano, algo que no sabíamos. También ha dicho Yolandia en una red social que han hablado sobre el futuro del planeta, algo que nos tranquiliza, al ser dos grandes expertos mundiales. Y conversaron igualmente sobre “el trabajo decente”, que no sé bien a qué se refiere. Imaginemos que este encuentro no se hubiera producido nunca, porque ya estuvieron en el Vaticano el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exvicepresidenta Carmen Calvo, por la que Bergolio se interesó de manera expresa. También la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, estuvo dos veces con él, aunque fueron encuentros casuales, seguramente en alguna peluquería de Roma. El mundo estaría hoy más en peligro que hace cuatro días. Tonterías al margen, está claro que Yolandia ha ido al Vaticano, a costa de los ciudadanos que pagamos impuestos, buscando promoción personal como futura candidata al Gobierno de España. Ayer quedó con el Papa y mañana a lo mejor se planta en la Casa Blanca para hablar de escudos antimisiles con Joe Biden. Está tratando de que veamos que Sánchez es ya totalmente prescindible, estando ella, que es siempre portadora de buenas noticias. Estará los próximos dos años de promoción por nuestro país y parte de Andorra, pero con dinero público. Como hace el presidente del Gobierno, si un día quiere promocionarse en Gerona pedirá poder visitar una fábrica de rabillos de boínas para ir a gastos pagados. Un despilfarro inadmisible, con la que está cayendo, por mucho dinero que vaya a llegar de Bruselas.