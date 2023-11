El pasado viernes se inauguró ‘El Quejío’ en Castilleja de la Cuesta

En estos tiempos complicados para convertirse en empresario, tenemos a jóvenes que con solo 24 años se atreven a la apertura de un establecimiento. La cara de Jesús Vargas Moñino se llenaba de emoción cuando me contaba como había nacido esta idea, un sueño de hace años convertido ahora en una realidad. Jesús nació en Castilleja de la Cuesta hace 24 años, es amante de los caballos, rociero de corazón, cofrade de la Hermandad de la calle Real de su pueblo y desde el pasado viernes empresario de su propio negocio junto a su hermano. Allí vivimos un momento entrañable en la noche del viernes con toda una familia volcada y trabajando juntos para que no faltase un detalle en el establecimiento que acababa de nacer en la avenida 28 de febrero junto al hospital Vithas Sevilla de Castilleja. Amigos llegados de Madrid, miembro de la hermandad y buenos amigos de diferentes lugares de la provincia de Sevilla, pero gran momento del día llego cuando apareció su padre, actualmente y por motivos de trabajo se encuentra trabajando en Francia , cogió un avión y se plantó en Sevilla para estar presente en la aventura de sus hijos, nadie, ni tan siquiera la madre sabía nada de la visita. Uno de los grandes y emotivos momentos que vivimos allí. Para los amantes de visitar establecimiento en nuestros pueblos el Quejio abre temprano para ofrecer desayunos espectaculares y uno de ellos muy especial. Con una variedad de panes de todo tipo les recomiendo en de aceite de oliva virgen extra con aguacate, queso fresco y guacamole. Hoy domingo si les apetece viajar hasta Castilleja de la Cuesta les espera un magnífico café con una buena repostería típica de Castilleja y donde no puede faltar las buena miloja, cuñas de chocolate y pastelería fina en todas sus variedades. Otros preferirán la noche, allí los fines de semana no faltará actuaciones en directo de grupos de sevillanas y una variedad de copas de todo tipo, les puedo destacar los chupitos de licores sin y con alcohol, sabor limón y arroz con leche. Lo más importante de todo estos es ver como la juventud de nuestros pueblos se lanzan a crear su propio negocio superando todas las trabas que se les pone y que llegan a convertirse en una realidad. Jesús Vargas , pese a su juventud lleva varios años en la hostelería y el sueño de su vida ser propietario de su establecimiento. Desde estas páginas de El Correo de Andalucía le quiero dar mis felicitaciones y la mayor de la suerte en esta nueva aventura. El Quejio es un establecimiento donde estoy seguro saldrán satisfecho en su visita y una forma de ayudar a gente con iniciativa empresarial pese a su juventud y como está el mundo para los miles de autónomos que tenemos en Sevilla y sus pueblos.