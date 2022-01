El pasaporte coba

El pasaporte covid parecía que iba a solucionar todos los problemas de la pandemia y que ayudaría a disminuir la incidencia del coronavirus en nuestro país. Los contagios y los ingresos en los hospitales bajarían porque sólo los vacunados iban a poder acceder a ciertos sitios, pero ese papel no está funcionando.

Su utilidad es nula porque no se está pidiendo. Durante este mes que lleva el papel en circulación, creo que me lo han pedido en sólo dos ocasiones. La teoría dice que la hostelería está obligada a pedírtelo, pero nada.

En el bar, supuestamente, te lo tienen que pedir sí o sí y no te pueden atender si no lo muestras, pero sí puedes subirte a un tren o a un avión sin problemas y sin tener que enseñarlo. Son las cosas que no tienen sentido de esta pandemia. Realmente pocas cosas la tienen.

Hecha la ley, hecha la trampa. Conozco a más de uno y de dos que tienen falsificado el pasaporte covid. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil, se pasan el documento de alguien que sí esté vacunado y se aprende de memoria la fecha de nacimiento y el nombre. Un camarero no puede pedirte el DNI para asegurar que tú seas esa persona.

En un país en el que se falsifican contratos, nóminas, notas, currículos... ¿no íbamos a falsificar un PDF?

Yo le cambiaría el nombre a pasaporte coba, porque realmente es para lo único que sirve.