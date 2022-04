El patón de Burger King

El anuncio de Burger King que a tantas personas ha indignado me ha recordado a Nuccio Ordine y sus alabanzas a lo inútil o, mejor dicho, a lo que hoy se presenta como inútil. “Tomad y comed todos de él. Que no lleva carne”. Ya se ha formado la mundial en las redes sociales, yo no voy a lanzar espumarajos por la boca ni voy a alabar a un letrero que significa algo más grave de lo que parece: el desprecio que esta codicia por el dinero que tenemos encima demuestra poseer por el conocimiento del ser humano. A algún ingenuo en algún lugar del mundo se le ocurrió el eslogan y ha sido aplaudido por otros ingenuos, enemigos del conocimiento. El conocimiento del humano lo proporcionan sobre todo las Ciencias Sociales y las Humanidades, dicho sea sin menospreciar a las llamadas ciencias puras y exactas, al revés, son imprescindibles también.

Lo que sucede es que como se están ignorando las Ciencias Sociales y las Humanidades hay quien cree que el fin -que es la ganancia- lo es todo y justifica los medios. Y no, mire usted, hay aspectos “inmateriales” de la vida que le son indispensables a millones de humanos para vivir y no desean que se cachondeen de ello. Ahora la firma gringa dirá que perdón, que no ha tenido intención de ofender a nadie cuando, de haber sido inteligente, no tenía necesidad de meter este patón. Si en lugar de elaborar el anuncio “Jóvenes Aunque Suficientemente Preparados (JASP)” con el visto bueno de otros no tan jóvenes pero incautos con cerebro de dólar, y estos “genios” de la publicidad hubieran contado con expertos en antropología cultural y con psicólogos del comportamiento realmente competentes, a lo mejor alguno de ellos les hubiera asesorado y advertido del mal gusto del anuncio y del poco rigor que encerraba con vistas a que no fuera rechazado por buena parte de los potenciales consumidores.

No hay que sentirse insultado por una empresa que procede de un país pardillo y sin nombre que se cree lo que no es, que está inmerso en una crisis interna tremenda y que nos puede llevar a la hecatombe, lo que hay que estar es atentos al daño que nos puede hacer a todo el planeta y no precisamente por los productos de Burger King sino por su desesperación como potencia confundida y con miedo. La caída de un gigante se puede llevar con ella a muchos inocentes, los que le están haciendo el juego no sé si sabrán lo que hacen. Y en cuanto a los que piden el boicot a sus productos me alegro por ellos, pero no exactamente por la simbología de la decisión sino por su salud si prescinden de esos alimentos para sustituirlos por la cocina mediterránea y andaluza.

Mi recuerdo de Nuccio Ordine se deriva de su libro La utilidad de lo inútil, en el que defiende a esos saberes que hoy están enterrando el mercado con la complicidad de la izquierda y los progres en general. Ordine escribe: “Sólo el saber puede desafiar una vez más las leyes del mercado. Es doloroso ver a los seres humanos, ignorantes de la cada vez mayor desertificación que ahoga el espíritu, entregados exclusivamente a acumular dinero y poder. Es doloroso ver a hombres y mujeres empeñados en una insensata carrera hacia la tierra prometida del beneficio”.

“Tomad y comed todos de él. Que no lleva carne”. Lleva algo peor: ignorancia que es la raíz de la esclavitud.