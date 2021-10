El Pelotazo y otras risas radiofónicas

Me reí mucho escuchando el ingenioso humor gaditano en Canal Sur Radio cuando por la noche aparecían los protagonistas del programa El Pelotazo, “El Yuyu” y su gente. Eran los inicios del siglo XXI. Por aquellos entonces escribí sobre este espacio un artículo lleno de alabanzas y algunas críticas menores en Diario Bahía de Cádiz que es donde me habían regalado un espacio semanal para publicar mis cosas. El artículo acertó en su pronóstico por cuanto El Pelotazo se convirtió en un fenómeno social hasta el punto de que varios de sus impulsores ficharon por la Cadena SER y se proyectaron por todo el estado español en tiempos de José Ramón de la Morena. En Radio Sevilla se aposentaron en La Cámara de los Balones de la que después también salieron. Tras la marcha de Canal Sur y luego de Radio Sevilla yo dejé de escuchar las emisiones donde los gaditanos proyectaban sus ocurrencias porque, con todos mis respetos, los que los sustituyeron no les hacían ni sombra, al revés, en La Cámara de los Balones se instaló un presunto humor sevillano que, salvo excepciones como la del gran Ronquillo, no me hacía ninguna gracia.

El humor o es transgresor e ingenioso o no es, se queda simplemente para los niños o para las mentes aniñadas. Cuando El Pelotazo estaba en Canal Sur ya notaba yo que el presentador se incomodaba a veces cuando los humoristas gaditanos imitaban al exfutbolista Kiko Narváez que siempre comenzaba su alocución saludando así: “¿Qué hay, mariconas?”. Las comparaciones de los humoristas eran de antología: “Está más quemado que el mapa de Bonanza o el sostén de Juana de Arco”; “Es más raro que un torero con bigote o que una sombrilla negra”; “Es más feo que un coche por abajo”... Aún me río cuando recupero algunas de estas ocurrencias. Pero, claro, Canal Sur era la Junta del puritano PSOE y el presentador y responsables del programa pensarían que les iba a caer un chaparrón desde presidencia. Este estilo desahogado supongo que les habrá pasado factura a sus cultivadores en esta sociedad de cristal.

La risa en la radio es tradicional, yo me dormía muy tranquilo después de El Pelotazo o no solía perderme aquella Cámara de los Balones en la SER. Ya sé que tenían rasgos populacheros pero el tono general era alto, irreverente, qué poco dura el ingenio en un mundo que se la coge con papel de fumar. He vivido lo suficiente para saber que ese tipo de programas enlazaba con otros que me han permitido crecer sonriendo y amando la vida: Matilde, Perico y Periquín, que hoy sería apología del maltrato infantil porque Perico, el padre, siempre terminaba dándole una zurra al hijo, Periquín, por sus trastadas. Don Pepe y su sobrino, un humor limpio gracias al talento que proyectaban los guiones del también gran periodista Juan Tribuna. Recuerdo que Tribuna, nada más vio jugar a Jarni en un Trofeo Carranza, dijo que iba a ser un gran jugador para el Betis. Y acertó. Mi padre, que por su trabajo no podía escuchar a Don Pepe y su sobrino (uno sevillista el otro bético, encarnados por Manolo Méndez y Pepe Da Rosa), a pesar de ser valenciano me preguntaba cada lunes qué habían dicho los protagonistas que llamaban al árbitro “el señor del enlutao atuendo” ya que por entonces el equipo arbitral vestía de negro por sistema.

Se me quedan programas en el tintero en estas batallitas sobre el humor en la radio pero no puedo dejar de mencionar La saga de Los Porretas en la Cadena SER. Ese abuelo, Segismundo (Manuel Lorenzo) que le escribía a la Reina de Inglaterra o ese cabeza de familia, Avelino, que soñaba con irse los fines de semana a descansar en su casa de Los Pinares del Vencejo. Todavía recuerdo la enorme impresión que me produjo la repentina muerte de Avelino, personaje interpretado por el creador de la serie, José Fernando Dicenta que se nos fue de pronto, víctima de un infarto, creo. Y es que, como he dicho, todas las personas citadas nos han metido en el cuerpo las ganas de vivir y de reírnos de todo, incluso de nosotros mismos. Y aquí estamos, sin prejuicios ni traumas serios ni estupideces, en las puertas de la vejez o disfrutando de ella, achaques incluidos.