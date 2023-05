El periodismo patrio

Uno de los mejores programas de televisión del momento lo tiene Trece TV, La gran pregunta, dirigido y presentado los sábados por el abogado Jesús Avezuela. Ayer dedicó una parte del programa a tratar el controvertido y delicado asunto del periodismo español, quizá en horas bajas, aunque hay quienes piensan que la vieja profesión atraviesa un momento dorado, por la digitalización y la variedad de medios. Pero en una reciente encuesta del CIS (Centro de investigaciones Sociológicas), los españoles piensan que los medios de comunicación han perdido credibilidad en estos últimos años. Curiosamente, sólo están por debajo los políticos. Que los ciudadanos, en general, se fíen poco de los periodistas, es de lo peor que le puede pasar a un país democrático. Tampoco es nuevo el hecho de que haya dudas de la honradez de las empresas de comunicación y la objetividad de los periodistas. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que un periodista de opinión política, un politólogo, colabore en dos medios de línea editorial distintas, o sea, uno cercano a la derecha y otro a la izquierda, y adapte las opiniones a sus intereses laborales y, por tanto, económicos. ¿Cómo le llamamos a esto?

Está claro que tiene que haber medios de distintas corrientes políticas, porque la sociedad es plural, pero no es de recibo que existan columnistas que no son sino propagandistas de determinadas siglas. Un periodista que se venda a un partido político deja de serlo y se convierte en otra cosa, en una especie de mercenario al servicio de quien mejor le pague. Si esto es grave, lo es aún más que unos medios ataquen a otros por defender también sus intereses, y lo vemos a diario. El ciudadano ha visto siempre al periodista como alguien que le va a contar la verdad de lo que pasa en su ciudad. Porque ser periodista es o debería de ser eso, contar la verdad, denunciar los abusos del poder, estar de parte del ciudadano. Pero, lamentablemente, no es así. A veces es mejor periodista alguien anónimo que denuncia un abuso en su muro de Facebook, que el columnista que jamás ve nada criticable en el Gobierno, porque trabaja en un medio afín. Ayer mismo se publicaba en este diario la importante noticia de que el PIB andaluz está por encima de la media europea. ¿Han visto la noticia en alguno de esos medios digitales que están todo el día atacando a Isabel Díaz Ayuso?