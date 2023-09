El poder de la gratitud

Decía Lao- Tse (creador del taoísmo), que el agradecimiento es la memoria del corazón.

Pienso que el sentimiento de gratitud es una de las sensaciones más elevadas que podemos llegar a experimentar, porque no viene del ego, sino de la energía del corazón.

Ser agradecido es una actitud maravillosa ante la vida, que mejora nuestra salud física y mental, nuestras relaciones sociales, nuestra abundancia material y nos da felicidad. Cuanto más agradecemos, más situaciones y cosas para agradecer nos brinda la vida. Cuanto más nos quejamos, más situaciones para seguir quejándonos atraeremos. La vida siempre nos dice “sí”, a lo que mantenemos en nuestra mente.

Nuestro hábito de pensamiento nos lleva contantemente al pasado (que ya no existe) y al futuro (que aún no ha llegado). Como consecuencia, no somos consciente del momento presente.

Estamos constantemente enfocados en conseguir más, en mirar todo lo que nos falta y no somos capaces de valorar lo que tenemos hoy.

Tomar como hábito el agradecimiento consciente, transforma nuestra vida a mejor.

He podido observar los siguientes beneficios que te brinda la gratitud:

1.Te hace sentir más feliz. Ser agradecido te ayuda a apreciar lo que tienes y a sentirte más satisfecho con tu vida. Te hace más optimista y resiliente ante las dificultades.

2.Ser agradecido beneficia a la persona que lo recibe. Cuando expresas tu gratitud a alguien, le haces sentir valorado y apreciado. Esto puede fortalecer el vínculo entre ambos y generar más confianza y cooperación.

3.Ser agradecido mejora tu salud. Varios estudios han demostrado que las personas agradecidas tienen niveles más bajos de estrés y depresión, duermen mejor, tienen un corazón más sano y sufren menos dolor. La gratitud también puede cambiar la biología de tu cerebro, activando regiones relacionadas con la empatía.

4.Ser agradecido desarrolla una actitud positiva. Al ser agradecido, te enfocas en lo bueno que hay en la vida y en el mundo, en lugar de en lo malo. Esto te hace ver las oportunidades y los recursos que tienes a tu alcance, y te motiva a seguir creciendo y aprendiendo.

5.Ser agradecido te hace consciente del mundo a tu alrededor, te das cuenta de que no estás solo, sino que formas parte de una red de personas que se apoyan mutuamente. También te hace más sensible a las necesidades, los sentimientos de los demás, y más dispuesto a ayudarlos.

Para aprender a agradecer, puedes practicar algunos ejercicios que te ayudarán a desarrollar este hábito y a sentir sus efectos positivos.

-Olvida por un momento el pasado y el futuro. Hazte consciente del momento presente.

-Lleva un diario de gratitud: Consiste en anotar cada día tres cosas o personas por las que te sientes agradecido. El propósito es centrarte en lo bueno que hay en tu vida y valorarlo.

-Expresa tu gratitud a los demás. No basta con sentirla, también hay que mostrarla.

-Medita sobre la gratitud. Puedes dedicar unos minutos al día a reflexionar sobre lo que te hace sentir agradecido.

-Busca el lado positivo de las situaciones difíciles. La vida a veces nos pone pruebas que nos hacen sufrir o nos frustran. En esos momentos, podemos intentar encontrar algo bueno o algo que podamos aprender. También podemos agradecer tener la fuerza y la capacidad para superarlos.

Practica la auto gratitud. No solo hay que ser agradecidos con los demás, sino también con uno mismo. Puedes reconocer tus logros, tus cualidades, tus valores y tus virtudes.

“La gratitud abre la puerta al poder, a la sabiduría y a la creatividad del universo. Tú abres la puerta a través de la gratitud”.

Deepak Chopra.