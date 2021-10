La fe se escapó de mi alma, pero su poder queda en forma de recuerdos. Ayer salió el Nazareno del Gran Poder por las calles de Sevilla. Encierra algo misterioso esa imagen, ese misterio se llama, desde lo humano, carisma, y el carisma es cualidad que se tiene o no se tiene, su origen está en el interior de un ser y en lo que esa virtud siembra en los corazones y en las mentes de los demás.

El poder del Gran Poder es que despierta la atracción de muchos y el rechazo de otros, ambos grupos de dentro y fuera de Sevilla. Están equivocados, a mi juicio, quienes ven al Gran Poder como representación de algo “casposo” llamado Semana Santa porque la Semana Santa de Sevilla en general y el Gran Poder en particular flotan por encima de creencias y de ideologías. Precisamente uno de los imanes que el Gran Poder posee ante los públicos puede derivarse de un mundo globalizado, caótico en su orden, carente de normas, líquido, débil, confuso, que camina demasiado deprisa sin saber exactamente adónde va. Cuando esto sucede, hay mucha gente que busca sosiego, coherencia, belleza, armonía, y eso lo representa el Gran Poder cuyo poder y el de la Semana Santa se encierran en un deseo humano de decir: “alto”, “estoy desorientado”, “vivo pero no existo”, “no tengo unos fines en la vida, que eso es existir”, “no veo futuro”, “el presente me inquieta porque no lo entiendo, mi cerebro tiene capacidad para entenderlo pero nadie me lo explica, todo es ruido, con lo cual tampoco yo puedo pararme a intentar explicármelo, quienes me lo explican creo que lo hacen sin base sólida alguna, piensan sólo en ganar votos fácilmente, y quienes podrían explicármelo están como escondidos y a los medios de comunicación no les interesan porque no crean audiencia ni por tanto dinero”.

Recuerdo cómo el Gran Poder apaga los ruidos del mundo cuando en la madrugada del Viernes Santo llega a la Plaza del Duque-La Campana y el gentío calla mientras el Nazareno de Juan de Mesa camina como flotando sobre las cabezas de la multitud allí congregada. Eso es carisma, eso es la demostración de la necesidad y el valor que posee el individuo y la jerarquía, dos palabras que entierran en un mundo que, por una parte, promociona el emprendimiento y, por otra, sumerge al sujeto en un individualismo gregario y lo anula cuando ese mundo intenta implantar como norma lo que es la excepción.

Recuerdo un gran documental: La Semana Santa de Sevilla. Director, Manuel Gutiérrez Aragón; música interpretada por The London Philharmonic bajo la dirección de Antón García Abril. Producción de Juan Lebrón, 1992. A mi lado tengo no el DVD sino el VHS. Por supuesto, en la Red está corregido y ampliado, pero yo conservo la primera versión. ¿Por qué? No sólo por su calidad sino porque al principio, en una de sus primeras escenas, aparece un besamanos del Gran Poder y una de las mujeres que se acerca a adorar al Nazareno es mi madre, una ciudadana devota y anónima, humilde, que se limita nada más y nada menos que, con una bolsa blanca en su mano izquierda, primero, a acariciar con su mano derecha y luego besar las manos de quien vino al mundo no a apagar hogueras sino a encenderlas, un líder que prefirió una estrategia revolucionaria no a corto sino a muy largo plazo, estrategia que exige mucho al ser humano, no sólo ir a verlo sino soportar cruces y resistir, todo lo contrario que se observa hoy donde, a pesar de que es más necesario que nunca resistir, lo queremos todo al momento, no soportamos un dolor normal de cabeza y nos creemos con derecho a todo y con obligación a casi nada.

Mi madre fue una emigrante desde la sierra norte de Sevilla a la ciudad, trabajó toda su vida, en su casa, sobre todo, conté con el honor de que me hiciera la comida y me lavara los calzoncillos, tenía miedo a muchas cosas, vivió y murió con dignidad, tuvo la suerte de que, entre muchas imágenes en bruto, el documental citado eligiera el momento en que ella besaba las manos del Gran Poder, y ahora está aquí su hijo para meterse los miedos donde le quepan y no ceder ante nadie que no lo merezca. A la vida ha venido uno a hacer lo que debe y tiene que hacer por encima de todo y de todos.

Recuerdo una unidad de cuidados paliativos en el Virgen del Rocío. Un amigo del alma del barrio de San Vicente, casi como mi hermano, testigo de mi niñez y de toda mi vida, se moría poco a poco. Era hermano del Gran Poder. Cuando expiró fue incinerado y sus cenizas reposan en la cripta del Gran Poder.

Todo eso ya pasó, ahora no tengo otra cosa mejor que hacer que existir, y existir es escribir mientras se viva, escribir sobre el Gran Poder, mi madre, mi amigo-hermano..., aunque todo canse al tiempo que justifique seguir adelante para rememorar y saber que el Gran Poder se ha dado un paseo para recordarnos que no siempre podremos estar caminando como pollos sin cabeza sin que haya camino ni meta que alcanzar. Sí, la fe se escapó de mi alma, pero su poder queda en forma de recuerdos.