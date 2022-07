El poder miente, el poder oculta

Hace unos días hablaba con mi amigo Javier Mauri, psicólogo, a raíz la mi anterior artículo de opinión En El Correo de Andalucía “Paradojas e incongruencias: el mundo está fatal” y me comentaba que la situación iba incluso más allá de lo que podríamos imaginar...

Mi amigo me decía: “Obviamente usa busca controlar Eurasia por lo que necesita controlar la parte de África. Marruecos es el primer paso como socio estratégico. Sencillamente, de momento, Estados Unidos cuenta con España pero usa a Marruecos para vigilar mejor el acceso al Mediterráneo” en referencia a los acuerdos “secretos” del país norteamericano y el rey-empresario Mohamed.

Me queda claro que Biden manda poco y si hay un grupo de personas que mandan teniendo como “cabeza de turco” o como imagen pública al olvidadizo Biden. Los movimientos de Marruecos contra España son evidentes aunque sibilinos y, por otra parte, el gasto en armamento del reino del norte de África son evidentes. ¿Las intenciones? Haga usted mismo la lectura.

Al respecto de todo ello mi amigo Javier Mauri me indicaba: “España se convertirá en el proveedor de gas para Europa [como puente, no por tener reservar ni tener gas en suelo español, de momento]. Pero no nos engañemos... ¿A cambio de qué? A cambio de nada. No somos Turquía que siempre saca algo”.

Y apostillaba en un amargo lamento: “Vamos de estupidez en estupidez en estupidez para combatir el avance de China. No olvidemos que somos vasallos de Estados Unidos. España está gobernada por débiles e ineptos por regla general. Hemos permitido que Estados Unidos lleve dos destructores más a Rota. ¿A cambio de qué? De nada”.

Es lo que es llama Geopolítica, donde unos mueven los hilos y se benefician y otros no son más que peones del poder, de las grandes potencias. “China ya planea invadir Taiwán y no tardará mucho. Ha aprendido en exceso de las sanciones idiotas de Europa. Que, por cierto, no tardará plantearse [que ya lo han hecho] en declararle la guerra a Rusia que es lo que Gran Bretaña y Estados Unidos quieren. Por eso no hacen más que alimentar la guerra en Ucrania. Es decir, tenemos ya todos los elementos para una Tercera Guerra Mundial y los mejores predictivos son la industria de armas” y así es, allí donde ya existía una Guerra Mundial económica y que puede dar un paso más allá...

La industria armamentística es un foco de negocio, Estados Unidos es el único país que siempre saca rendimiento económico a las guerras, aunque las pierda. Al respecto decía: “Estos hacen su negocio antes que se declare la guerra y pienso que Rusia está esperando al otoño para dar el golpe definitivo a Europa cortando el gas. Mientras lo vende a China y a la India” que son movimientos que se están dando y sólo hay que observar a India y a sus giros políticos y compra de recursos- ¿Para qué?

“Ahora mismo estamos des gasificando Marruecos. Suecia ya colaboraba con la OTAN para oficializar su entrada, Finlandia tiene cinco millones de habitantes y un ejército muy pobrecito. ¿Para qué entra? Más que para que entra es: ¿Para qué se quiere que entre? Para controlar no a Rusia, que ya ha ganado la guerra, sino a China”.

A modo de predicción concluía: “En septiembre la situación económica europea va a ser muy complicada” y espero que se equivoque.

Es la opinión que hoy he querido ofrecerles de cómo está la situación y de cómo se pretende que las personas que habitan este planeta vivan de espaldas a ella.