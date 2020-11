El porno y los emails

De manera que nueva oleada de emails chantajistas en los que alguien afirma que nos ha visto en situaciones comprometedoras para el buen nombre y la pureza de la entrepierna y que si no pagas en bitcoin te publicitan por ahí. ¡Que rastrero es el ser humano! Por el momento a mí no me ha llegado ninguno. Hace tiempo que no me llegan, los que me han mandado los he guardado o los he pasado a la papelera. Hay que ver las partes bajas lo que dan de sí en la especie, si no les echáramos tanta cuenta otro gallo cantaría. El asunto es propio de un episodio de la serie Black Mirror a la que definen como una serie de televisión antológica británica de ciencia ficción distópica. ¿Distópica? Real como la vida misma en bastantes de sus episodios y los distópicos ya se volverán también reales.

Ahora con los toques de queda y los confinamientos estos cabrones de los emails pretenden hacerse de oro. Por supuesto que hay que combatirlos con la policía y con la justicia pero existe otra forma complementaria de hacerlo: decirles que qué pasa, que adelante, que te muestren viendo porno, romperles el discurso porque si hacen negocio es a costa de nuestros prejuicios y de nuestra cobardía a aceptar que el porno existe y que está ahí para ser consumido si se desea. ¿Utilización de la mujer? Claro que sí. Y del hombre. Pero nadie les pone una pistola en el pecho a los actores para que se metan en esa mierda. Y los políticos bla, bla, bla, pero no le meten mano a fondo. Negocios legales para tarados, para necesidades biológicas, parea terapias incluso, para investigación académica, se han impartido cursos de posgrado sobre cine pornográfico. No huyamos de la realidad que no nos gusta, estudiémosla para mejorarla. Trump es el malo. Falso. La pregunta es, ¿por qué existen los Trump? Los inmigrantes son gente buena. Incompleto. ¿Por qué existe la inmigración, tanta inmigración? La lacra de la violencia machista. No, eso es una rutina a estas alturas que no beneficia a las asesinadas ni a las maltratadas, ¿por qué existe -de verdad, científicamente- la violencia machista? La prostitución debe ser eliminada. Bonito deseo, como si un deseo por sí mismo arreglara lo que está ocurriendo desde siempre. La pregunta es: ¿qué utilidad social posee la prostitución?, ¿por qué muchos hombres y menos mujeres -parece- llevan una doble o triple vida? No a la guerra. Hipocresía pura, pose. En lugar de eso, ¿no haces tú la guerra día a día contra tus colegas?, ¿no te colocas frente a pantallas a jugar con la porquería esa de los videojuegos más vendidos -que son violentos- o a ver esa otra porquería a la que llaman series y películas “de acción” que quiere decir guerra, violencia gratuita? De modo que chantajean a ciegas por, supuestamente, ver a un par de personas fornicando a lo bestia y no multan por emitir o zambullirse en proyecciones que a diario promocionan el odio entre los seres humanos, ¿qué carajo está pasando aquí?, ¿qué le ocurre a este mundo salvajemente capitalista que sostiene a tantos asquerosos medios de comunicación? ¿Qué nos pasa a nosotros que los aceptamos?

Con la llegada de estas tecnologías que disfrutamos y sufrimos debe ir cambiando la moral y buenas costumbres, como se decía antes y ahora. Todos tenemos necesidades sexuales de todo tipo, es la vida privada de cada uno que debe empezar a ser pública sin que nadie se escandalice por eso ni le ponga una cruz al prójimo, sin que el hecho pueda romper matrimonios, familias o lograr que expulsen de un trabajo, de un partido político, de un cargo, sin estudiar a fondo los casos, no desde éticas que empiezan a ser viejas sino desde las nuevas que hay que levantar. Somos seres humanos, habrá que pasar entonces a la siguiente fase, al humano que se acepta a sí mismo con todas sus características ancestrales, ocultas, ¿por qué sucede eso? Si no lo hacemos no seremos dueños de nuestras vidas sino que lo serán los putrefactos de los emails en los que nos acusan -falsamente- de hacer lo que no hemos hecho y así convertirnos en sus esclavos de por vida.

Nuevos tiempos, nuevos problemas, hay que hacerles frente con la ley y con la policía científica pero al mismo tiempo vayamos pensando en educar desde la infancia en esta realidad y en educarnos en ella a nosotros mismos. ¿Seremos capaces de tal hazaña?