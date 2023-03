¿El PP no quiere que se vaya Sánchez?

Qué cosas tienes, Ramón, ¿cómo titulas así una columna? Claro que el PP quiere que se vaya Sánchez, lo que no quiere es que se vaya de forma radical, con un excomunista que lo pide porque se lo pide a él que lo pida un partido “fascista” con el que piensa pactar si gana las elecciones y no le salen las cuentas, pero primero tiene que intentar que venza la moderación. ¿Sánchez es moderado? Las siglas a las que pertenece sí, pero él no lo es o al menos eso demuestran los hechos. Por eso precisamente debe reinar la moderación y el buen tino, no tanta radicalidad porque es que Vox quiere la supresión de las autonomías, por ejemplo, aunque luego se preste al juego autonómico.

La moción de censura de hoy, a pesar de que el pescado esté vendido de antemano, es simbólica y es un acto democrático que va a permitir a los ciudadanos comprobar dónde está cada uno. Su finalidad es decirle no a Sánchez pero, salvo que decida lo contrario, el PP se va a abstener. ¿Eso qué es? ¿Ni sí ni no? ¿Y qué es ni sí ni no? Pues eso es la moderación. ¿Se puede echar a un demagogo listo y de la escuela sofista más radical con un voto así, etéreo?

A mí no me gusta la moderación cuando me enfrento a radicales estúpidos que están llevando a mi país al descrédito internacional más absoluto. A grandes males, grandes remedios. Me gusta el radicalismo cognitivo, supongo que a eso debe llamársele moderación pero no es así, el radicalismo cognitivo es guardarse el radicalismo en el bolsillo y en un cajón del cerebro para sacarlo poco a poco e implantarlo del todo cuando se tengan las condiciones objetivas para hacerlo.

Caramba, entonces, eso debe ser la moderación. No, no es la moderación, la moderación es la coartada para que nunca cambien las cosas de raíz y en esta sociedad las cosas o cambian de raíz o lo vamos a pasar muy mal. La postura de Vox es muy razonable, no es mi radicalidad, desde luego, pero la postura del PP no es la moderada es la de Groucho Marx, ésa de: estos son mis principios, si puedo gobierno solo y, si no, lo hago con Vox pero ahora no voto como Vox, voto contra Vox y a favor de Sánchez con un nuevo voto que se llama abstención, esto es, un voto que es no-sí, sí-no. ¿Y eso qué es? Es la moderación. Hay veces que la moderación no procede, mira como en el tema Putin no hay moderación, Putin es un criminal de Guerra y un Hitler o lo que sea, ahí no hay moderación porque no se puede tolerar que un país euroasiático le haga sombra al Tío Sam que tampoco es moderado sino que invade Irak y Afganistán para dejarlas peor que estaban. El PP es moderado en esto, no dice nada. ¡Anda! ¡Y Vox también! ¡Vox tampoco dice nada! Está con sus asuntos y ha llamado a Tamames para que eche a Sánchez y los de Vox dirán que cómo llaman a un pensador comunista -porque para un militante de Vox de esos duros Tamames siempre será un comunista- con la finalidad de vencer de nuevo a los rojos.

No sé, yo lo veo todo como muy liado. Vox con un excomunista, el PP que hoy está en Pinto (sin Vox) y mañana el Valdemoro (con Vox), el PSOE que nos metió en la OTAN y en Ucrania contra el Mal pero está con Podemos, Bildu y ERC que no ven tan Mal al Mal. Me hallo confundido, ciertamente, y la confusión produce parálisis mental y corpórea, todo lo cual conduce a la postura pro-PP que es la abstención en las próximas elecciones, así sigo el ejemplo del Feijóo de hoy que es la moderación. Mañana seguiré mi ejemplo que es quedarme en casa en todas y cada una de las elecciones, de ese modo volveré a mi radicalismo mental y al mundo de lo etéreo, más allá del bien y del mal.