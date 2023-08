El próximo 29 de septiembre entra en vigor la Ley de Bienestar Animal

Todos tenemos una mascota en nuestras casas, pero no todos a la hora de tratarlo lo hacen de la misma manera. Un animal es un ser vivo y si está en nuestro hogar, no es porque el lo haya decidido, somos nosotros los responsables de que comparta nuestra vida y tenga los cuidados necesarios para su supervivencia. Hace unos días los compañeros de la Ser de Málaga hablaron de este tema con un profesional de la localidad y la verdad que contaba verdades como puños. Antonio de Luque, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga y las principales novedades de las normas. es una ley que está muy reglamentada», ya que consta de 81 artículos, aunque la mayoría de ellos se tienen que desarrollar, por lo que su entrada en vigor la califica como «parcial». Esto se debe a la convocatoria electoral del pasado 23 de julio, ya que las comisiones que estaban realizando la reglamentación de algunos artículos quedaron paralizadas. Es por ello, que la ley va a entrar en vigor sin que se puedan aplicar algunos artículos, porque sus respectivos reglamentos no están concluidos. Solo aquellos que no necesiten de una reglamentación serán los que se puedan llevar a la práctica. Todos los propietarios de perros, independientemente de su raza, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil, trámite al que hasta ahora sólo estaban obligados quienes cuidaran de razas consideradas peligrosas. Es una de las novedades estrella de la ley que aún debe reglamentarse, al igual que los cursillos que deben realizar de forma obligatoria los dueños de perros. Esta formación será gratuita y online, similar al curso de manipulador de alimentos, pero aún no está establecido el modelo. Los animales de compañía no podrán estar solos, sin supervisión, durante más de tres días consecutivos. Este plazo se acorta en 24 horas en el caso de los perros. En cuanto a la venta de mascotas en tiendas de animales, la nueva legislación establece que no se podrán exhibir en los escaparates perros, gatos ni hurones para evitar compras compulsivas que, en muchas ocasiones, desencadenan un posterior abandono del animal. Únicamente se podrán exhibir los peces y sólo se permitirá vender peces, roedores y pájaros de criadores registrados. Una de las novedades de esta ley es la obligatoriedad de la esterilización quirúrgica de los gatos. En un principio se iba a aplicar también a los perros, pero finalmente se rechazó. Las especies que se pueden tener en casa también se verán afectadas con esta nueva legislación. Una vez entre en vigor la ley, las autoridades tiene hasta 30 meses para establecer el listado positivo de los animales que puedan ser de compañía. Hasta el momento, solo aquellos que eran considerados especies invasoras se prohibía su tenencia. Los gatos que se encuentran en entornos urbanos, también se regularizarán. Desde algunas instituciones y el Colegio de Veterinarios de Málaga se viene abogando por la firma de convenios con los ayuntamientos para su control. A partir de que entre en vigor la ley de bienestar animal será obligatorio para los consistorios que tendrán que ver si lo asumen a través de las mancomunidades o a través de las diputaciones provinciales. Esto último, al menos aquí en la provincia de Sevilla cuenta con ayuntamientos que trabajan con diferentes asociaciones para que los felinos sean castrados en colaboración con clínicas veterinarias. Me pareció interesante la entrevista de estos compañeros de Málaga y quería ofrecerlo en este Mirador de hoy jueves.