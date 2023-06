El próximo martes la Diputación de Sevilla entregará los galardones del Día de la Provincia

Serán los últimos presididos por Fernando Rodríguez Villalobos y sinceramente y con permisos de los homenajeados, para mi falta un galardón. Tiene nombre y apellidos y debiera ser para el propio Villalobos, sin lugar a duda es merecedor de un gran reconocimiento público, su impecable labor al frente de la misma en muchos años. La provincia está en deuda con él, y la mayoría de los ayuntamientos, sin mirar color político, debieran estar conmigo en este merecimiento. No podemos olvidar que muchos pueblos perduran gracias a las ayudas que año tras año, han llegado desde el ayuntamiento de los ayuntamientos. Estamos a tiempo para ese homenaje a este buen político, excelente persona, honesto y que ha dedicado miles de horas a la presidencia. El próximo martes recogerán sus galardones un gran numero de personas que se lo tienen mas que merecido, es la edición con mas galardonados en la historia del día de la provincia, por cierto, algo que creo el propio Rodríguez Villalobos, me refiero a esta entrega de galardones. Hija Predilecta de la Provincia a una figura capital del flamenco, la bailaora María Pagés, y concede su título de Hijo Adoptivo al economista Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. Las Medalla de Oro de la Provincia al empresario del sector alimentario, Manuel Barea; el cantaor flamenco, Curro Malena; la periodista televisiva, Inmaculada Casal; el guionista y escritor, Rafael Cobos; la artesana del bordado y mantonera, Ángeles Espinar; a la educadora, fundadora y CEO de Minifunkids, María Jesús Garrido; a la mecenas y difusora del gran patrimonio del flamenco por el mundo, Cristina Heeren; al rapero HAZE; a la filóloga y líder mundial en inteligencia artificial y robótica, Pilar Manchón; a la compositora, Elena Mendoza; al jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, Fernando Mora; a la empresaria de moda, Raquel Revuelta; al sindicalista ugetista, José María Romero Calero; al ilustrador de cómic, Diego Galindo; a la filóloga, profesora y escritora, Lola Pons. A título póstumo, será también Medalla de Oro de la Provincia el escritor, profesor y referente de la izquierda andaluza, Javier Aristu. Además, la Diputación concede sus Medallas de Oro de la Provincia a la Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos; a la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI; al jefe de Protocolo de la Diputación de Sevilla, Francisco García Porras, aquí quiero hacer un alto, Paco es la persona que los medios de comunicación más lata le damos y nunca hemos tenido ni una negativa , gracias por todo querido Paco y enhorabuena. Además, medalla que compartirán el bombero del Consorcio Provincial de Huelva, Eugenio Mantero, y su perra Haya, una pastora alemana, ambos en primera línea del operativo de rescate tras el terremoto en Turquía de febrero pasado. Hay que recordar que el Día de la Provincia se conmemora el 23 de mayo, por ser ésta la fecha en la que se promulgó, en 1812, el decreto que establecía las provincias, en la Península y en Ultramar. Sin embargo, en esta edición la celebración se pospone al 6 de junio, desplazado en el almanaque para que no interfiera con las pasadas elecciones. Una celebración con significado especial también, en lo personal, para Villalobos, como ya les comenté esta efeméride nace durante los años lleva al frente de esta Institución. Enhorabuena a todos los premiados y no olvidemos que Fernando se merece ese reconocimiento que los pueblos de nuestra provincia deben tributarle.