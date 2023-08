El pueblo queda, pasan los días

Aquí, en Beniarrés, provincia de Alicante, pero ya lindando con la de Valencia, entre peñas y terreno montañoso, las personas queridas de mi infancia y juventud han ido pasando y el pueblo queda. Caluroso en verano, somnoliento, despierta repentinamente en estos días de agosto para celebrar las fiestas de la Mare de Deu de la Cova Santa, con desfile de moros y cristianos incluido. Es increíble cómo un lugar de algo más de mil habitantes organiza unas fiestas tan populosas y brillantes con unos castillos de fuegos artificiales que iluminan nuestros ojos y los alrededores. Y es que en agosto muchos de los que nacieron en este pueblito regresan a él.

Cada año los vecinos de unas calles son designados festeros especiales. La banda de música recoge de casa en casa a las mujeres y las pasea por las calles del pueblo como homenaje a su papel tan decisivo no sólo en las fiestas sino durante todo el año. La costumbre es ancestral, no ha hecho falta ningún feminismo para llevarla a cabo y menos ese feminismo excluyente e incitador al enfrentamiento. Una exaltación de la mujer que camina engalanada con vestidos que no es extraño que los hayan comprado expresamente para la ocasión.

Mis raíces están en esta tierra, no queda nadie de la generación de mi padre que nació aquí en 1924. Tampoco ninguno de mis tíos y de mis tías, todos se han ido donde quiera que estén. Quedamos sus descendientes, tres generaciones ya, y resulta que este que les escribe repleto de nostalgia es el mayor, mi generación se prepara para partir cuando proceda. Mientras, en nombre de quienes marcharon al humo dormido, miramos por ellos y por nosotros estos paisajes: la peña de Benicadell, la Cova del L’or, uno de los yacimientos calcolíticos más relevantes de España. O nos escapamos a los alrededores del poblet a disfrutar en las riberas del Serpis mientras desde arriba nos acoge el Barranco de la Encantada o La Cueva de las Nueve Aberturas.

Hace ya demasiados años que fui pregonero de estas fiestas, a finales de los noventa. Lo hice en castellano, aquí siempre han hablado en valenciano, con Franco y sin Franco. Yo no me atreví con el valenciano, los idiomas no se me dan bien, ni los vivos ni los muertos porque también el latín y el griego me resultaban enojosos. Fue un momento entrañable, ojalá lo haya escuchado mi padre que tan pronto se fue desde el Sur hacia la Nada. Le di un aire a mi charla como de teología de la liberación, sé que no gustó a una parte de las personas que se congregaron al pie del balcón del ayuntamiento porque mi pregón se proyectó a la vieja usanza: desde el balcón de la casa consistorial, estilo Bienvenido Míster Marshall.

Rememoro los inviernos de este pueblo, cuando caminando por sus calles, todo en absoluto silencio, huele a chimenea encendida. Al lado de una de ellas he conversado largo y tendido con mi tío Viçent, alguien identificado con la naturaleza que me explicaba la utilidad para la salud de determinadas plantas silvestres y me hablaba de los incendios resumiendo todo en una frase que luego he oído decenas de veces: “Ramón -me decía- los incendios se apagan en invierno, no en verano”. Es evidente que si se une la mala sangre con la separación entre naturaleza y humano tendremos más fuegos cada vez y el clima ayudará a los desalmados y acomplejados que quieran ser noticia y encima resulten impunes. ¡Cuánto perseguíamos a los terroristas de almas y qué poco a los ambientales que tal vez sean peores!

“Va madurando el tiempo”, como se titulaba un libro de poemas de un creador de mis tiempos, Manuel Jurado López. Aquí me encuentro, en Beniarrés, tragándome las lágrimas, resignado ante lo que no tiene vuelta de hoja, en el seno un ambiente que a todos nos sigue cobijando, mientras ya los biznietos de quienes me trajeron al mundo nos anuncian que la vida sigue.