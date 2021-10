El Pumarejo: ciudad sin ley

Lo que ocurre en el Pumarejo es para que se les caiga la cara de vergüenza a nuestros gobernantes. Una plaza que conecta la Macarena con el Casco Histórico y por la que pasan muchos extranjeros y locales, se encuentra en el más absoluto abandono.

Lo primero que le hace falta a esa zona es un lavado de cara. Un baldeo bueno para quitar toda la suciedad incrustada, porque da asco.

Lo siguiente es solucionar la delincuencia habitual que hay allí, que es peor que la suciedad y está más enraizada si cabe.

El otro día estaba allí tomándome una cerveza al medio día. Serían las dos de la tarde. En ese momento, veo a un hombre que se acerca a una de las bicicletas que están aparcadas y empezó como a tocar la parte trasera. Yo pensé que estaría arreglándola y que sería suya. De hecho, se lo comenté a mi acompañante y me dijo que estaba revisando la cadena. Al rato de seguir con esa maniobra, el “Alberto Contador” lo que quería era robar la rueda trasera de la bicicleta.

Una vez se llevó la rueda trasera, no sin algún reproche de los que estábamos allí, él se limitó a decir que le daba igual todo, que lo denunciáramos si queríamos porque para él era mejor, así estaba con pensión completa en la cárcel y que no le iba a pasar nada porque no tiene dinero para pagar multa.

El problema de estas personas es que no les puedes decir nada ni reprochar tampoco. No tienen nada que perder y te pueden crear un problema muy grande.

No me gustaría nunca encontrarme a uno de estos personajes robándome la bicicleta. ¿Cómo actúas en ese caso? Entiendo que el primer impulso sea irte hacia él y educarlo para que deje de robar, pero claro, encima es contraproducente porque te denuncia y te busca la ruina. El ladrón denunciando al robado. El mundo al revés.

Y no hablemos de que estos tipos suelen llevar pinchos o te estallan una botella de cerveza en la cabeza fácilmente. Sales perdiendo sí o sí. Tú decides si quieres perder la bicicleta o la vida, así de fácil.

Obviamente que la culpa no es de ellos en su totalidad. Esto se han visto obligados a ser así, pero es verdad que no les hace falta ese dinero de estos hurtos para comer, pues a tres pasos de la zona donde habitan está el comedor social del Pumarejo. Hambre no pasan.

Esta es otra de las zonas sonrojantes de la ciudad y que si no está peor es por los ángeles de la guarda de al lado que están alimentando al pobre y al ladrón.