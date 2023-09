El quién o el qué. La banda en los ojos de la justicia

Desde el siglo XV, la Dama de la Justicia -la griega Diké y la romana Iustitia- se representa con los ojos vendados. La venda indica que la justicia se imparte (o debería) de forma imparcial y objetiva, ajena a la identidad del justiciable, su dinero, su poder o su ideología. Solo al servicio de la ley.

Matices aparte, porque en el siglo XV esto distaba mucho de ser cierto, hoy no existe en democracias avanzadas, ninguna razón para que dicha objetividad no sea una realidad. Y no lo defiendo solo de la estricta aplicación formal de la justicia, sino también de las valoraciones que la opinión pública hace, de lo que se dice o hace.

Al grano: hoy se valora más una afirmación, por quien la hace, que por su significado intrínseco. El contenido del mensaje no cuenta, cuenta quién sea el autor de la declaración, y de ello deriva que sea considerada reprochable o aceptable. Y creo que deberíamos imitar a la justicia ideal y valorar más el contenido que a su emisor.

Si les parece, podemos repasar algunos ejemplos recientes de estos posicionamientos subjetivos que, producen rechazo o aceptación, según quien sea el autor de la afirmación, dejando al margen el contenido del mensaje:

A Alfonso Guerra le preguntaron hace poco si creía que la amnistía cabía en la Constitución. Dijo que, antes de eso, que se puede analizar, cabría preguntarse simplemente si está bien y es respetuoso acudir a ella, ninguneando nada menos que a un Tribunal Supremo en un estado de derecho. Fue aplaudido por los de allá y censurado por los de acá. Cuando la afirmación es impecable. ¿Alguien perdería tiempo preguntándose si es legal fabricar un zapato sin suela? Pienso que antes nos preguntaríamos por la idoneidad o la motivación para hacerlo.

Se han levantado también críticas acerbas, contra la proyección de una entrevista documental de Josu Ternera en el festival de San Sebastián, antes de conocer su contenido, porque el tipo es deleznable, que lo es, y pertenece o perteneció a ETA. ¿No sería mejor censurar después de haber oído lo que dice? Hace poco se proyectó en el mismo foro, uno sobre Leni Riefenstahl, la camarógrafa del nacionalsocialismo, su ideología, y ello no obliga a simpatizar con el personaje.

Cualquier actitud de un hombre hacia una mujer, mínimamente interpretada -o construida artificialmente incluso- como prepotente, es inmediatamente censurada hoy por ciertos sectores de opinión. Pero según quién sea el hombre y quién la mujer. Anteayer mismo, Joan Baldoví, de Compromís, se levantó, se giró y se irguió, en el parlamento valenciano, espetando desafiante a su compañera de escaño -de Vox- que permanecía sentada: “¿Tú de que te ríes?” Y la otra respondió: “De lo que me da la gana, en uso de mi libertad de expresión”. Nadie de la banda izquierda lo ha tildado de incorrecto siquiera.

El alcalde de Madrid consideró no ha mucho, que Almudena Grandes no merecía ser hija predilecta póstuma de Madrid, pero la condecoró para aprobar unos presupuestos. No se guió por una valoración literaria de la autora, ni por sus méritos como madrileña, sino (está implícito, creo, en su mensaje), por su sesgo ideológico. En democracia, no lo olvidemos.

Y bueno, así podríamos seguir y ver como se valora más a personas y personajes de toda ideología, según quienes son, que según lo que dicen.

Yo no lo hago nunca. Creo que debemos seguir otro sendero: valorar los hechos y las acciones, por encima de sus autores. Como defiende el viejo y buen derecho. De lo contrario, imperaría la ley del más fuerte, que es a lo que parece que vamos, primando individuos sobre contenidos.