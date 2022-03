Hoy se cumplen 80 años de la muerte del poeta español Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 1910-Alicante, 1942), de los más grandes de la literatura universal. Poco podría aportar nuevo sobre este genio español de las Letras al que descubrí siendo un niño, cuando ni siquiera sabía qué era la poesía. Hace muchos años, más de cincuenta, estuvo un circo en Palomares del Río y cuando abandonó el pueblo, entre la basura que dejaron encontré un libro mojado y medio quemado, El rayo que no cesa (Austral, 1949), una segunda edición. La primera es de 1936. Se trata de un poemario de temática amorosa y como el libro estaba medio quemado y solo pude leer parte del poema que más me impactó, Elegía de Ramón Sijé, siempre me quedó el amargor de ese poema. Pero en 1977, ya viviendo en Sevilla y sabiendo quién era Miguel Hernández, compré un disco en una tienda de la Gran Plaza, que me cambiaría la vida, Despegando, de Enrique Morente, con Pepe Habichuela a la guitarra. Ahí estaba aquel poema ilegible que zamarreó mi alma con solo 12 ó 13 años y que hoy, medio siglo después, sigue zamarreándomela. Es un grito desesperado del poeta ante la repentina muerte del gran amigo, Ramón Sijé, el 24 de diciembre de 1935, con solo 22 años. Siempre he pensado sobre el motivo por el cual el maestro de Granada eligió aires levantinos para cantar la elegía y no una trágica seguiriya de Tomás el Nitri o Frasco el Colorao. Sin embargo, nunca un gran poema tuvo a tan buen músico. Desde aquel año, Hernández y Morente pasaron a ser mis héroes, y lo siguen siendo. El poeta de Orihuela es una vieja herida en mi alma y tuve que alejarme hace años de su poesía para que sanara. Leí todo lo que cayó en mis manos: su poesía, algo de su teatro, artículos taurinos..., todo. También una buena biografía y el relato de sus detenciones y muerte me dejó hecho polvo. Murió con 31 años, la misma edad que tenía El Carbonerillo, el cantaor de la Macarena, cuando nos dejó, y de la misma enfermedad. Otra herida en el alma. Anoche reflexioné sobre la muerte de Miguel Hernández mientras escuchaba una y otra vez la elegía de Morente, otra herida más. Mi madre tenía 14 años cuando murió el poeta y casi todo lo que sé sobre la maldita Guerra Civil española lo supe de ella, que la sufrió de niña en Arahal. Una noche me vio llorar en casa mientras leía una biografía del Miguel Hernández, y me dijo: “Se metió en problemas. No hagas tú lo mismo”. Lo dijo porque entonces, en los setenta, andaba jugando a ser comunista sin tener ni zorra idea de lo que era el comunismo. Eran los años del Partido de los Trabajadores de Andalucía (PTA), el barrio obrero de Palmete y la lucha en la calle por la libertad. Hoy, con las heridas abiertas por diversas razones, desengañado de casi todo, maldigo aquella guerra y aquella España, y amo más que nunca a Miguel Hernández.

No hay extensión más grande que mi herida,

lloro mi desventura y sus conjuntos

y siento más tu muerte que mi vida.