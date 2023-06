El recuerdo de la inglesa Lucy Priscott

Tenía sangre escocesa y llamaba la atención que quisiera hacer un libro de flamenco en Sevilla y en una época en la que la mujer no escribía de flamenco. Me extraña que las feminijondas de hoy no hayan reivindicado ya a Lucy Priscott como la pionera que fue, una mujer valiente que vino de visita a Sevilla a finales de los años cincuenta del pasado siglo, se enamoró del flamenco y quiso hacer lo mismo que hizo el cantaor macareno Fernando el de Triana en 1935, editar un libro de recuerdos con grandes aportaciones biográficas de más de cien artistas, Arte y artistas flamencos, hoy de mucha importancia en cualquier biblioteca flamenca que se precie.

El libro de Priscott no llegó a tener esa importancia, ni mucho menos, pero tener el original, que me fue regalado hace unos días por una apreciada amiga, Ana Martín Somoza, es una gozada. Lo tenía fotocopiado y tengo que reconocer públicamente que a pesar de que no es un libro fiable, por su escaso rigor, me dio pistas para localizar a algunos artistas históricos en los censos de vecinos de toda Andalucía. Como el de Fernando el de Triana, este libro contiene unas fotografías muy valiosas de Manuel Torres, Tomás Pavón, Luisa la Pompi, Antonio Mairena, Juan Talega, María Vargas, Manolo de Huelva, el Niño de Marchena, Tío Borrico o Antonio Rengel.

Nada más por estas fotografías ya merece la pena buscar este libro, una verdadera joya. Pero lo más importante es el hecho de que esta mujer escribiera un libro de flamenco en Sevilla, en una época en la que la mujer pintaba poco o nada en la flamencología patria. Ni siquiera podían ser socias en las peñas flamencas y sólo iban a ellas a escuchar cante acompañadas de sus padres o maridos. Lucy venía de otra tierra y supo mezclarse entre hombres para consumar su matrimonio con un arte del que se enamoró locamente. Merece un reconocimiento y lo va a tener en Guirijondo 2023.