El relato de la Constitución

Para cambiar determinados artículos de la Constitución solamente es posible hacerlo a través del procedimiento agravado. El cambio territorial únicamente es posible por esta vía. La amnistía también precisaría de un cambio en la redacción de la Constitución y el camino, por tanto, es el mismo. No puede darse la igualdad si unos ciudadanos tienen mayores prerrogativas que otros. Se trata de un Principio Fundamental de nuestra Constitución.

La Constitución nos obliga a todos los ciudadanos de igual manera. Sometidos, todos, es decir todos sin excepción a los principios fundamentales y al imperio de la ley.

Estamos adentrándonos en un camino muy peligroso que, desde luego, no nos va a llevar a un final sereno como nación.

No es lógico ni razonable que una minoría imponga los parámetros que tienen que ser validos en la Constitución para satisfacer un interés estrictamente de poder político. Lo que pretenden exclusivamente es posible a través de un procedimiento agravado y para llegar a este punto solamente se puede realizar por medio de un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español y esto, además, de estar sustentado en un dialogo constructivo lo está por el porcentaje de representantes. En definitiva, de votos. Es preciso la aprobación de los dos tercios de votos validos de todos los escaños existentes.

Tanto la amnistía como la exigencia de la autodeterminación tienen que realizarse siguiendo lo que marca el artículo 168 de la Constitución. No hay otra vía. Lo que se está pretendiendo con una imaginable ley de amnistía no es más que una manipulación de la propia Constitución y no hay Legislativo que exista elegido bajo los parámetros actuales de la Carta Magna que pueda saltarse la letra y el espíritu de la misma.

“Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo II, Sección 1. ª, del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.” Art. 168

Romper el consenso existente del 78 es dividirnos a los españoles menospreciando que la igualdad no se puede interpretar con parámetros no existentes en la actual Constitución.

Dado el caos al que nos están llevando ciertos políticos construyendo relatos que nada tienen que ver con la verdad y con el espíritu de la Constitución, lo que hay que hacer es tener la valentía de adentrarnos en una reforma de la Constitución y esto solamente es posible atendiendo al artículo 168.

De lo cual pueden surgir distintas preguntas.

¿Quieren de verdad el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español adentrarse en este camino? ¿Qué beneficio tendría esto para los españoles y la nación de España? ¿Qué pasaría si la mayoría de los ciudadanos, como es lo previsible, no aceptáramos ni la amnistía para determinadas personas, ni la autodeterminación de territorios que forman parte de España, ni los sueños republicanos, ni tantos relatos que buscan dividirnos, ni ...?... y si se decidirá lo contrario, es decir romper la actual configuración del estado español, de la monarquía constitucional, etc. ¿Qué país seríamos?...

El verdadero relato de la Constitución está en el párrafo anterior y al actual Partido Socialista Obrero Español le da un miedo terrible adentrarse en este camino porque esto supondría confrontarse consigo mismo y esto tampoco lo quiere hacer. Lo mismo le pasaría al Partido Popular.

Sin embargo, aprobada la amnistía o cómo se termine llamando, vendría la autodeterminación y después... no nos damos cuenta o no queremos reconocerlo estaríamos en un caos institucional de tal calado que habría que hablar de que España, perdonen la expresión, ha parido varios países, y esto ya no sería posible reconducirlo. Unos, los que están intentando romper España querrían configurar la unión de un estado federal formado por Cataluña, parte de Aragón, la que se quieren anexionar, la Comunidad Valenciana y la Comunidad Balear... una locura, claro sin renunciar a una parte de Francia -Pirineos Orientales-, Aude y Ariège-. El País Vasco, además de anexionarse Navarra y parte de Aragón, reclamaría a Francia -Hautes-Pyrénées y Pyrénées-Atlantiques. Haute-Garonne quedaría a merced de los dos nuevos países Cataluña y País Vasco... tiempo al tiempo...

En la reciente cumbre de Granada se pretendía hablar y profundizar sobre la ampliación de Europa, y decía la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que los países aspirantes tienen que cumplir con los principios que marca Europa. Qué se les pediría a los nuevos países surgidos de la maltrecha España. Por un lado, se habla de ampliación y por otro existe una posibilidad real de destruir a un país como España por intereses exclusivamente personalistas... La verdad... ¡qué locura! ¿No les da a Vds. la impresión que los políticos nos están tomando el pelo?

Como ciudadano normal y corriente me gustaría contar con políticos sensatos y preocupados por responder a los verdaderos problemas que tenemos los ciudadanos. La semana pasada hablaba de la inmigración en mi artículo, miren Vds. los titulares al respecto existentes desde el lunes pasado en Canarias, llegadas masivas de personas en cayucos procedentes de África. Curiosamente no se ha llegado a ningún consenso en la recién clausurada cumbre de Granada. La tragedia que implica la inmigración sigue sin resolverse por parte de los políticos, esto es lo que queda de una cumbre ¡qué tristeza!

La preocupación política es la amnistía y la autodeterminación; pero los problemas reales sin resolver. ¿Dónde queda el consenso que hemos votado los ciudadanos entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español?

Solamente existe un relato de la Constitución y es la letra y el espíritu de lo que existe en la Constitución del 78. Si queremos cambiar el relato iniciemos un procedimiento agravado según reza el artículo 168 de la Constitución. Por favor que no nos tomen los políticos a los ciudadanos como a personas ignorantes que pueden manipular y dirigir según sus intereses. Solamente hay dos posibilidades: o la Constitución actual o una nueva Constitución. No queda otra, lo que ahora están haciendo es alimentar una tensión que con la mayoría del Partido Popular y la suma de la representación del segundo partido -Partido Socialista Obrero Español- no se tendría que estar dando. Insisto que lo que hemos votado es la suma de estos dos partidos. Otra interpretación no cabe.