El runrún periodístico y político

Antes de las elecciones en Castilla-León los medios intensificaron sus parcialidades informativas a favor de derecha e izquierda. Y ahora empiezan a emplearse aún más a fondo porque le toca el turno a Andalucía y luego a España. Carlos Herrera está echando el resto en la COPE, Barceló en la SER dice lo que le han dicho que diga aunque ella se sabe la cartilla de memoria: el PP ha ganado pero menuda victoria “envenenada” ha sido, es decir, como no han ganado los de su cuerda, al revés, han perdido más de lo que ya tenían, ¿qué hacer para no tocar el tema? Pues decir que la victoria de la derecha llega envenenada por la presencia de Belcebú Vox.

En RNE echan también una mano a los “progresistas” ante ese avance del maligno Vox. Ayer me reí mucho con Radio 5, informativo de las 8 de la mañana. Atención, dice una periodista, informando sobre los comicios castellanoleoneses, que aunque el PP no lo dice en público, Radio 5 de RNE sabe que en el interior del partido hay un “runrún” relativo a que Casado ve obstaculizada su estrategia electoral con tanta presencia de Vox en Castilla-León. He aquí el nuevo rigor periodístico: ellos saben, como es habitual sin citar la fuente ni siquiera de manera aproximada, y además se han enterado de que hay runrún, nada menos que runrún, que es una forma muy abierta de concretar algo: el runrún.

En la izquierda por el contrario había poco runrún. Sólo Yolanda Díaz, afirmó la SER, quiere que se lleve a cabo una profunda reflexión sobre el batacazo de los alternativos. Desde 1989, por lo menos, con la caída del Muro de Berlín, lleva la izquierda reflexionando, a este paso superan en tiempo, pensando, al pensador de Rodin. Claro, es que es muy profundo el pensamiento. Mientras, Vox es como los masones para Franco, los que tienen la culpa de todo, la gente es idiota porque no los vota a ellos, aún no se han enterado de que el personal no entiende lo que pretende la izquierda en nombre de la izquierda. Me llenó de asombro escuchar a Lastre, la número 2 del PSOE, inmediatamente tras las elecciones, echando balones fuera y viendo la mota de polvo en el ojo del PP en lugar de la viga en el suyo. Increíble.

Si España fuera un país con su problema resuelto ahora se produciría un pacto PP-PSOE y ya está, lo mismo que podía pasar en Andalucía. Pero como no ha superado su problema ahí que andamos jugando al pluralismo. ¿Cuál es el problema? Que la derecha aún huele a cerrado y sacristía y que la izquierda va de pose comecuras y de revolucionaria de la señorita Pepis. Y que los separatismos están ahí, mandando en sus territorios y ya en el resto de España por la causa primera que he citado, ante la cual se aplica aquello de que antes con los separatistas que con los filosotanas rancias. ¡Pero los acuerdos con la Santa Sede ahí que siguen vigentes, con el de la ceja y con el perseguidor de Biden!

Curioso: el hijo del PP es ahora como la farsa monea que ninguno se la quea. Al menos el hijo rebelde del PSOE y del PCE está con los padres, todos están cada vez más flacos, hijo y padres, pero andan juntitos a la fuerza. Y se han unido a ellos separatistas republicanos y otros republicanos-agasajaterroristas. Aun así, para unos medios siguen siendo los buenos de la película. ¿Cuándo van a perder la derecha y sus votantes el miedo a ser ellos? Pero, por favor, si los de Vox y otros peores han estado siempre dentro del PP y los han votado masivamente para que gobiernen España. ¿Y saben otra cosa? Lo decían ayer en RNE: si en Castilla-León hubieran votado sólo los menores de 45 tacos, hubiera ganado Vox. O sea, el votante del PP es mayorcete, el de Vox es joven y jóvenes son también los votantes separatistas -incluida Galicia- y los de izquierda en general. ¿Madre mía! ¡Qué futuro tan movido nos espera como siga la cosa así!