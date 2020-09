El SARS-CoV-2 es capitalista y muchos de nosotros unos cínicos

El SARS-CoV-2 es capitalista. Y si no lo es, alguien debería decirle que se convierta a esa especie de religión en la que la vida humana es incompatible con las creencias y actividades que promueve.

Este coronavirus ha saltado de una animal al ser humano (zoonosis) porque somos una especie convertida en plaga que invadimos entornos que no nos pertenecen, porque arrasamos con todo lo que encontramos en nuestro camino, porque la planificación urbana busca el hacinamiento y no la comodidad de las personas, porque el mundo en el que vivimos es híper dependiente de industrias que solo encuentran sentido en el beneficio (una farmacéutica debería soportarse sobre otro tipo de valores ¿no? Pues no). El SARS-CoV-2 estará encantado con el capitalismo porque las clases obreras más desfavorecidas son las más numerosas y se puede poner las botas durante años (¿Cómo pueden tener cuidado con la distancia de seguridad las ocho personas que viven en 50 metros cuadrados? ¿Cómo pueden usar un par de mascarillas diarias personas que no tienen para comer?).

El ser humano arrasa con lo que ve y, por lo que parece, podría ser arrasado por lo que no ve. Sobre todo los más pobres. Nadie piensa en ellos.

Supongamos que esta pandemia afectase solo a los pobres ¿Hubiéramos hablado tanto de ella? ¿Estaríamos invirtiendo tantos millones de euros y tan rápido? Si usted es de los que cree que sí, piense en el ébola y en lo que se ha ocupado usted de la última crisis provocada por ese filovirus aterrador; piense en el VIH que arrasa buena parte de África y en lo que se ha ocupado usted de los 75.000.000 millones de muertos que ha provocado (además, el VIH siempre tuvo ese componente sucio por ser cosa de gais y toxicómanos y aprendimos a mirar con la ceja alzada cada caso conocido).

El SARS-CoV-2 es capitalista fijo. Y muchísimos de nosotros unos cínicos de mucho cuidado.