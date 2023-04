El Sevilla F. C. y el corazón latiendo miles de veces por segundo

He tenido el privilegio de asistir a cientos de partidos de fútbol jugados en el Estadio Santiago Bernabeu; no pocos en el antiguo Vicente Calderón; ya menos en el Metropolitano; y algunos en diferentes campos españoles y extranjeros. He asistido a la victoria del Real Madrid en finales de la UEFA Champions League y a victorias de otros equipos y de todos los colores. Pero no he visto nada igual a lo que, por ejemplo ayer, se pudo vivir en el Estadio Sánchez Pizjuán. Es imposible perder un partido con una afición volcada de esa forma, con un ambiente inigualable que pone los pelos de punta, con una tensión escénica que resulta perturbadora para propios y extraños. Es imposible perder un partido con tanto apoyo y con tanta fe en el equipo por parte de miles de personas.

Ayer, sentí cierta envidia. Conozco bien Sevilla y creo conocer bien a sus gentes. Sigo con regularidad a los equipos de la ciudad. Me gusta más el Sevilla que el Betis aunque siento enorme simpatía por los verdiblancos. Y sé que, ayer, me perdí uno de los espectáculos más imponentes del mundo (vi el partido por televisión y nunca es lo mismo; se puede intuir aunque eso no es lo mismo que sentir). Qué emoción. Solo se puede ver a la gente en sintonía el día 31 de diciembre al tomar las uvas y durante un partido de fútbol de esta categoría.

El Sevilla F. C. está haciendo una temporada más que discreta, pero eso da lo mismo. La afición de este equipo es capaz de aparecer y dejar claro que un equipo de fútbol puede cambiar en un instante si así se lo pide un corazón que late a miles de pulsaciones por segundo. No se trata de tener el mejor entrenador del mundo en el banquillo, ni la plantilla más cara del planeta, ni un merchandising mastodóntico; no, lo único que hace falta es tener una afición que desborde al rival antes de salir, que mueva los cimientos de la ciudad con cada rugido, que se convierta en un solo hombre para buscar la victoria más improbable.

Sentí envidia y una enorme alegría.