El Sevilla se indigna, el Betis se consuela

Hoy es domingo, día de fútbol. Al Sevilla se lo cargó el Mirandés el jueves. Se lio parda, el presidente y el director deportivo dieron rápidamente la cara. Buen asesoramiento en comunicación y buenos conocimientos en comunicación y relaciones con los medios lleva demostrando el Sevilla desde hace años, los mismos que lleva Monchi trabajando para todos los grandes clubs de Europa pero cobrando sólo de uno. La fórmula del Sevilla tendrá que fallar alguna vez, pero mientras tanto a ver quién le quita lo bailao, ya quisiera yo que al menos una de las copas que ha logrado la hubiera colocado el Betis en sus vitrinas.

El Sevilla aspira a la Copa de Europa de Campeones de Liga, el Betis creo que al Carranza o al Colombino, por eso el equipo blanco da la cara y se indigna y el verdiblanco cae con el Rayo y con el Getafe y nadie dice nada, los aficionados se consuelan con la eliminación del Sevilla y vociferan que les han robado el partido en Getafe cuando eso se evita marcando goles, si el Betis llega a marcar uno, la injusticia del VAR le hubiera robado dos puntos en lugar de los tres, para qué narices ha venido ese tal Fekir que por ahora sólo sirve para hacer vaciladas con el balón cerca del área, en lugar de salir, ver y resolver, no todo lo va a tener que hacer el “viejo”, ¿es que los demás no se fijan en el estilo que tiene sin necesidad de haber ganado ningún mundial y cerca ya del pensionismo futbolero?

El equipo del Sevilla creyó que con el Mirandés iba a ocurrir eso de llegué, vi, vencí, como César cuando fue a bajarle los humos al rey Farnaces II, en Oriente, pero a esto hay que echarle huevos. El entrenador la única culpa que tuvo fue no saber inyectarles testiculina porque la alineación no tiene nada que ver, un equipo que va el tercero en Primera debe ganarle a un Segunda que va en medio de la tabla con los peloteros que el señor Lopetegui haga saltar a la cancha, menudo director de orquesta tenía la selección española, muy bien despedido de esa responsabilidad.

Los “niños” del once rojiblanco parecían simples mercenarios que han costado un dineral y vienen a llevarse más dinero aún, con el que podemos comprar muchos carros de comida los mortales de a pie. ¿No hay cláusulas de sanción por bajo rendimiento? Porque en todas las empresas privadas las hay. Estos muchachos dicen para qué voy a meter el pie si entonces me quedo sin pasta o me desgracio y, total, es simplemente el Mirandés. Ay, señor, hace falta algo más que dinero para que la máquina funcione, hace falta sevillanía. En esto el Betis no tiene problemas, aunque se lleve unos cuantos partidos haciendo el ridículo y en puestos de descenso, sus responsables no dan la cara, les basta el trofeo que les ha proporcionado el Mirandés.

El Betis siempre man que pierda, la prueba está en que ha pasado el mercado de invierno y no ha fichado a un portero a pesar de que insiste en jugar la UEFA que ojalá, pero si se lesiona el cancerbero que hay de titular a ver cómo se va a lograr eso con un chaval, el suplente, que está formándose, a menos que se produzca otro milagro de la primavera o que Cayetana de Alba o la madre del Rey emérito le echen una mano desde donde estén. Pero Dios no sé si será bético, su hijo tal vez porque vino al mundo a sufrir. Desde luego el Espíritu Santo no porque siempre me han enseñado en el colegio que era una paloma, ¡blanca! y palomas blanquiverdes por ahora no conozco a ninguna.