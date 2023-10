El sobrecoste de adaptarnos a los nuevos vientos

La factura por el cúmulo de desperfectos y estropicios causados por la fuerza del viento durante la borrasca 'Bernard' en las provincias de Andalucía Occidental no tiene quien asuma su autoría. El temporal tenía solo nombre de pila y no consta domicilio para pasarle al cobro la relación de daños. En Sevilla ciudad se registraron rachas de hasta 103 kilómetros por hora. En Jerez llegaron a los 107, en Córdoba a los 128, en Lebrija a los 134, en Fuentes de Andalucía a los 136, en Chiclana a los 147. El impacto del vendaval no solo ha percutido intensamente en los ámbitos urbanos. En los campos 'Bernard' ha derribado torres de líneas eléctricas y ha destrozado infinidad de instalaciones en fincas agrícolas o ganaderas. Valga un dato: en la provincia de Sevilla ha inutilizado o derribado 93 torres de alta o media tensión y ha averiado 144 líneas eléctricas.

Numerosas administraciones públicas y empresas privadas han tenido que contratar con urgencia a más personal para paliar lo antes posible el cúmulo de incidencias. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado la plantilla de Lipasam, empresa municipal de limpieza, incorporando durante un mes a 85 personas. En Córdoba, decidió destinar 1,6 millones de euros del fondo de contingencia para ir resolviendo las reparaciones obligadas. En Huelva, la primera partida aprobada ronda el millón de euros. En general, la inercia es comentar que lo sucedido se trata de un hecho excepcional, lo cual es cierto. Vientos con la fuerza de un ciclón subtropical. Que no solo derriban ramas y árboles con desigual estado de conservación y firmeza, sino que también se lleva por delante barandillas, techumbres, estructuras, voladizos, salientes, semáforos, señales de tráfico, mobiliario urbano, etc. Pero no debe incurrirse en el buenismo de considerar que no se va a repetir. Claro que puede ocurrir de nuevo y dejar de ser un episodio excepcional. Al igual que otros episodios meteorológicos hasta ahora insospechados en nuestro país, y que empiezan a tornarse una amenaza evidente vinculada al cambio climático, cumpliéndose los análisis de expertos sobre la intensificación de incidencias tanto en frecuencia como en intensidad, como los más relacionados con el fuerte aumento de la temperatura del agua en el Mediterráneo.

La prevención de seísmos está normalizada en las regulaciones para licitar la construcción de edificaciones e infraestructuras, o para visar proyectos. Hay especificaciones sobre vigas, cimentaciones, materiales, componentes estructurales y técnicas constructivas para resistir terremotos de baja o media intensidad. Tendría que ser de gran magnitud, lo que de momento parece muy improbable en España. Pero lo que sí está sucediendo es el incremento de las rachas fuertes de viento en los temporales. Y hay muchas cosas que no se erigieron o montaron en su día pensando que los vientos podían superar los 100 o los 120 kilómetros por hora. Recordemos lo sucedido en meses precedentes en las costas andaluzas, tanto la atlántica como la mediterránea. Con cuantiosos destrozos en municipios playeros en diciembre, en marzo, en abril.

La adaptación a los nuevos vientos comporta un sobrecoste que no estaba previsto ni por gobiernos ni por particulares. De entrada, insta a evaluar la conveniencia de actualizar los códigos técnicos de edificación y las inspecciones técnicas de edificios y equipamientos. Lo más complicado no es subir el listón de exigencias sobre lo que haya de hacerse de nueva planta a partir de ahora, por ejemplo mejorando los criterios de selección de especies arbóreas, y planificando que tengan mucho más terreno bajo la superficie para que sus raíces puedan arraigarse bastante mejor de lo que ahora pueden en numerosos emplazamientos. El gran marrón es cómo revisar la capacidad de soportar otro 'Bernard' que tengan los árboles plantados en alcorques, o en bulevares, o en parques, o en explanadas; así como los elementos exteriores en las fachadas de todos los edificios construidos anteriormente, y la fijación de cualquier objeto de mobiliario urbano cuya estabilidad puede estar en riesgo en todo o en parte: farolas, contenedores, marquesinas, quioscos, etc.

Pronto veremos pedir la asignación de cuantías extraordinarias vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado con fondos europeos, para proyectos de modernización y transformación urbana que permitan mitigar mejor la irrupción de los temporales con fuertes vientos. Que han llegado a nuestras vidas en compañía de olas de calor más fuertes, de sequías más pertinaces, y de lluvias torrenciales más tempestuosas. Cualquier planificación urbana ha de tener en cuenta esta tendencia e invertir recordando estos peligros para ahorrarnos a posteriori todas las lamentaciones.