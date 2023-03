‘El Sopeao’, este es el nombre del Festival de teatro que nace en Mairena del Aljarafe

Mairena del Aljarafe está inmersa en una serie de actividades en las últimas semanas que hacen que la participación de mayores y jóvenes sea muy importante. Tras el magnífico carnaval, toma el relevo el teatro y también los deportes. Hablando de El Sopeao, esto es teatro en dos escenarios que lo hacen más llamativo y en dos parques de la localidad. El certamen lo Organiza el ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y se desarrollará hasta el 9 de marzo en diferentes puntos del municipio, como ya les comentaba. El festival llevará cultura de calidad a un público de todas las edades. Escolares, profesores y familias accederán a una programación basada en la imaginación, la fantasía, las emociones, y el respeto gracias al teatro, el circo, la magia, la narración oral, la música, los títeres y la danza. Hoy domingo 5 de marzo llega al teatro Villa de Mairena la obra Losto Dog, perro perdido. La representa la compañía Cal y Canto, mostrándonos el mundo desde la perspectiva de un perro. El parque de La Huerta acoge mañana día seis la obra Una pecera con goteras, de la compañía La Barataria. A las 11 de la mañana. El 7 de marzo en el teatro Villa de Mairena llega El tesoro de Barracuda, de la compañía A la sombrita. El 8 de marzo será la obra Johny la que suba al escenario del Villa de Mairena. En este caso se recomienda para alumnos adultos y de secundaria. Y en los dos últimos días con esta cita teatral de marzo se celebrará una mesa redonda en la biblioteca municipal José Saramago. Será sobre las artes escénicas y la educación, a las cinco de la tarde. El ultimo día, es decir, el nueve de este mes marzo el parque Central acoge la obra Garbancito, de la compañía La Gotera de Lazotea, que nos cuenta más sobre lo que no sabemos de la famosa obra infantil. Les comentaba que también el deporte es protagonista en esta ciudad El programa de natación para alumnos de primaria beneficia en este curso a 625 jóvenes de tercero de primaria y de aulas de educación básica especial. La iniciativa del Ayuntamiento que dirige Antonio Conde cumple 27 años de enseñanza de la natación, tanto para iniciarse como para aprender estilos. Once centros públicos y concertados se han sumado en esta edición. El ayuntamiento también facilita un transporte que los lleva a la piscina de Cavaleri, donde monitores especialistas se encargan del aprendizaje, en una coordinada de las concejalías de Educación y de Deportes. El programa se desarrolla hasta junio, durante doce semanas, con una hora y media por sesión. Además de la natación se fomenta la autonomía personal de los pequeños, a la hora de prepararse por su cuenta para el desarrollo de la actividad. Este año son 5 las aulas de educación especial que también han inscrito a sus alumnos en el programa de natación, ya se han confirmado para la siguiente edición las dos que restaban por sumarse. Los cursos de natación forman parte de la oferta de actividades extraescolares que el Ayuntamiento dispone para los colegios e institutos que deseen sumarse. En el caso del nivel de primaria, también tienen programas sobre flamenco, fomento de la lectura, visitas al parque Porzuna en la iniciativa Mairena mi pueblo. A todos los maireneros les deseo que disfruten de todas estas actividades que forman parte de una ciudad que está llena de mucha actividad, destacar que todo ello no entra como reclamo para las próximas elecciones municipales, se vienen realizando de hace años y la mayoría de sus participantes no pueden emitir su voto en mayo por su edad.