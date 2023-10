El sosiego de ver Trece TV

Trece TV es la televisión de la COPE. Se ve -nunca mejor dicho- que está pensada para personas de orden, como yo, que soy un orden en mi desorden. Cuando me siento en mis trece a contemplar Trece TV me sosiego. Este canal me transporta a otro mundo, el ayer, como esos primeros capítulos de Cuéntame como pasó que son clavados a los de mi infancia en el barrio de San Vicente, centro de Sevilla. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré y aún me queda energía de aquellos momentos para seguir adelante! La paradoja es que me cuesta mucho trabajo enfrentarme a esos capítulos, la nostalgia es vivir de nuevo pero vivir triste por los días aquellos cuando nuestro valle era verde. Ahora es gris y adquiere cada vez un color más negruzco.

La televisión de la Iglesia y de la derechona me dice que estoy viejo. Sus anuncios me muestran un chisme de esos para subir sentado las escaleras, trompetillas modernas para la sordera, artilugios para mover las piernas sin levantarme del sofá, ungüentos para combatir o disimular lo irremediable, sillones movibles de los que se alzan y descienden a voluntad... Bueno, y otras diversas depresiones más que, se supone, hacen llevadera la involución porque los actores que anuncian los objetos siempre están sonriendo, la sonrisa de las hienas.

Las películas de Trece TV son como tienen que ser y con los actores de toda la vida, nada de papanatadas adoctrinadoras en el feminismo o en la solidaridad con los vulnerables negritos o moritos o lo que sea. Donde esté un buen John Wayne con esos andares y ese sentido del humor tan del Oeste de John Wayne que se quite el cine de Almodóvar. Donde esté una buena españolada que se vaya a freír espárragos una pesoada siempre apoyada por los mismos: aquel Canal+ del PSOE, el ICO del PSOE y la Telefónica del PSOE más alguna televisión autonómica del PSOE. Unas películas que se oyen muy mal, cintas en las que si dos personas hablan al lado del mar se oye más el mar que la conversación y lo mismo pasa si charlan en un velador de una calle transitada. A veces ni hay coches ni ruido de coches y sin embargo lo añaden. Me caen gordas esas películas tan políticamente correctas, tan estúpidas, tan previsibles, para eso prefiero a John Wayne y a todo el cine donde ganan al final los que tienen que ganar aunque los malos además de malos sean idiotas que se exponen a que los maten y que siguen teniendo la misma mala puntería de siempre frente a unos buenos que sufren pero que vencen y tienen más suerte que una mascota con las leyes protectoras. Se trata de películas donde al moribundo, que ha recibido no sé cuántos balazos o puñaladas, siempre le da tiempo, antes de morirse, de decir lo que quiere, tenga la extensión que tenga su despedida.

También me gusta Trece TV por sus informativos. Ellos van a lo suyo, pero se trata de informativos explicados y ése es el futuro del buen periodismo: explicar. Yo ya no tengo más ganas de escuchar el discurso de la izquierda, inamovible desde hace siglos y en mi caso personal desde los años 70 del siglo XX. Venga ya con el cuento a otra parte. Si Marx le dijo a Hegel que estaba interpretando la Historia con la cabeza para abajo y los pies para arriba y que él iba a colocar las cosas en su sitio, al colocarlas se olvidó de ciertos parámetros naturales e innatos que han propiciado que la izquierda hable nuevamente con la cabeza para abajo y las piernas alzadas al viento como dos palos de un sombrajo. Estoy harto del discursito de los pobres y los ricos y de los ricos malos y los pobres vulnerables, ¡anda ya, pisha! Quien siga con eso es que no ha mirado bien a su alrededor y no se ha dado cuenta de que puede que los malos sean los buenos y los buenos los malos.

La tele de los obispos a pesar de que no perdona al enemigo como dice el Evangelio, a pesar de que se le ve algo cutre al lado de Antena 3 y Tele 5, me acompaña en esta prevejez cuando me da por tirarme en el sillón y tragarme lo que me pongan. Y me gusta, me gustan los informativos y las tertulias siempre mirando para el mismo lado y con la misma copla, pero es que si me voy a La Sexta o a la SER la copla la cantan con la cursilería ésa y la prepotencia de un progresismo que no sabe que ha perdido la guerra a pesar de que tenga que existir para ser la conciencia de los ricos que ven Trece TV con esos anuncios de joyas y bisutería de alto copete que se pagan a diez euros por mes sin especificar cuántos años y si el capricho de los abuelos van a tener que terminar de pagarlo unos hijos y nietos a los que tal vez Trece TV les importe un pimiento al lado de las maravillas del mundo digital.

Desde diversos puntos de vista -político y mediático- España es un país tuerto, hay que hartarse de ver ojos y medios de comunicación tuertos de uno u otro ojo para intentar enterarse de lo que ocurre. Qué se le va a hacer, esto es lo que hay y en todas partes cuecen habas. En esencia, el mundo es igual en todas partes.