El subidón de El Correo

Este diario acaba de informarnos de que ha experimentado un subidón de audiencia. En 1974 empecé a colaborar en él y aquí sigo, con periodos de ausencia en épocas distintas a la actual, a veces motivados por mi trabajo en otras esferas –me considero sobre todo un profesor universitario-, a veces por censuras de mis artículos, a veces por claros vetos, todo ello con nombres y apellidos detrás que no vienen al caso, pero los datos los tengo confirmados desde hace bastantes años.

Este El Correo de ahora es el más libre que he conocido, no pertenece a ningún grupo de presión mediática ni social y entre sus firmantes hay una riqueza de enfoques bien definidos que hoy apoyan a unos y mañana a otros, que hoy cargan contra aquellos y mañana contra estos, eso se llama tener libertad de expresión y no ser vasallos ni clientes de ningún lobby o partido político que siempre querrán a los periodistas para que les sirvan. No hay censuras ni presiones sobre lo que hacemos, sólo las exigencias que todo periodista de verdad debe aplicarse a diario para respetar a las personas dentro de la crítica que es obligación de todo medio periodístico.

El diario aparece cada día sobre la base de criterios periodísticos exclusivamente, sin un director como cabeza visible, se trata de una labor colectiva que se lleva a cabo de manera muy digna, con pocos medios pero con mucho esfuerzo e ilusión, con una línea editorial siempre constructiva, sin agresividad innecesaria, colocando datos y argumentos por delante, tal vez eso es lo que han observado muchos ciudadanos que cada vez se fían más de sus contenidos.

Yo, personalmente, el día que intenten ir contra mis propios principios reflejados en mis textos, me iré de aquí porque mis tareas son muchas y ya no estoy dispuesto a aguantar sermones agresivos como los que he aguantado en mi trayectoria como periodista. Sirvo al Estado y a la sociedad, pienso y escribo libremente aquí y más en mis libros y hablo libremente en la universidad –aunque no todo lo que quisiera- amparado por la libertad de cátedra, ambos extremos no pueden afirmarlos muchísimos periodistas que deben estar pendientes de no nombrar mal a éste o a aquél o a esta o a aquella empresa porque están vinculadas con el medio en el que trabajan o porque así se lo exigen consignas determinadas. Aquí no es que digamos lo que nos dé la gana, pero nuestra libertad es mucho mayor que la que poseen otros medios.

En 2018 la empresa que sostiene a El Correo decidió echar el cierre a su edición de papel, como han hecho tantos otros medios y como tendrán que hacer más, ahora con mayor motivo debido a los efectos de la pandemia Covid-19. Soy de la generación del papel y lo sentí mucho no sólo por motivos digamos románticos sino por la plantilla que sufrió el ERE. Sin embargo, no se puede ir contra los tiempos. Escribí en cierta ocasión un texto en el que mostraba mi solidaridad real y sincera con los trabajadores que fueron despedidos –bastantes de ellos antiguos alumnos- pero mi escrito fue replicado con otro en el que me echaban en cara que estaba jugando con sus sentimientos. Pues nada, no se preocupen ustedes, les deseo toda la suerte del mundo y cada uno a lo suyo, lamento haber herido sus sentimientos y no haberme portado de la forma tan cómoda en que lo hizo y lo hace la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), a la cual pertenezco desde hace decenios, que tomó la salida fácil: el maligno empresario contra los pobrecitos obreros, nada más, no se informó rigurosamente de todo lo que había rodeado a aquel ERE. Y así sigue, cuando un trabajador se va de El Correo es un despido escandaloso, cuando otros se van de otros medios es un ERTE inevitable por la pandemia que intenta gestionar el partido –PSOE- con el que simpatiza oficialmente la APS.

La catedrática de periodismo especializado de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, Montserrat Quesada, escribió en uno de sus libros que las exclusivas son necesarias en los medios de comunicación pero que lo que acaba por ganarse la confianza de los lectores es el trabajo continuo, digno, deontológico, de un medio. Da la impresión de que esa idea es aplicable a este diario que aún precisa de bastantes arreglos y mejoras pero que –a pesar de que la APS y otros lo declararon muerto sin especificar que cerraba el papel pero el diario seguía en digital- se está defendiendo como gato panza arriba sin apoyos en la sombra y con la incomprensión y la marginación a veces por parte de posibles anunciantes.

Les contaré algo que puede que les sorprenda: en la democracia, mientras más libre es un periódico, mientras menos controlado esté desde los distintos poderes, más dificultades atraviesa para sobrevivir. Se lo diré con otras palabras: yo creo que si la empresa que da vida a El Correo –con un esfuerzo considerable- llega a estar mucho más cercana a la entonces presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a El Correo no le cierran El Correo TV, es decir, la auténtica libertad de prensa puede llevarte al cierre, con la paradoja de que hoy en día hay numerosas cabeceras de las llamadas de referencia en una crónica y complicada situación financiera que sin embargo ahí siguen. ¿Por qué? Paradojas de la democracia y su poder, el mercado.

De lo anterior extraemos una conclusión: ante la guerra mediática y sectaria que vemos con claridad con motivo de esta pandemia entre medios editados en Madrid con vocación nacional, hay que tener muy en cuenta a determinados medios locales que no están sometidos a intereses ajenos al periodismo, aunque lógicamente tengan su línea editorial. El Correo es uno de esos medios: abierto, sencillo pero profesional, por ahora y espero que siempre, para lo cual le deseo suerte, una suerte que se llama trabajo honrado y apoyo de ustedes.